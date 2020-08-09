新华社洛杉矶8月8日电 通讯：他们在新冠疫情中守护海外公民的健康

新华社记者黄恒

“2020年4月18日这一天，可能是我这一生中最特殊的日子之一，是无比感动和自豪的一天。”16岁的中国留学生任小云在给总领馆的信中写道。

这天早晨5点，这个自称“爱说话的小神兽”的姑娘终于睡着了。此前，将近24个小时，她从美国得克萨斯州辗转飞到加利福尼亚州洛杉矶，又在机场航站楼待了一夜，只为了搭上运送小留学生回国的厦航临时航班。“在机场看到驻洛杉矶领事馆工作人员的那一刻，我一下子就睡着了。过了一个多小时，要登机了，我才被叫醒。”任小云日前接受记者采访时说。

疫情发生以来，中国驻洛杉矶总领馆工作人员一直不停地忙碌。最初是国内疫情暴发，他们克服困难，主动协调物流企业、航空公司、海关等搭建“绿色通道”，协助领区内的华侨华人和留学生尽快将多方筹集的物资运回。而后是美国疫情越来越严重，他们又为领区内中国留学生发放了2.5万个健康包，寄送了6.5万只口罩；他们新增了3条疫情援助热线，全天值守，尽最大努力为疫情下的中国公民排忧解难；他们组织国内外医疗专家为本地华侨华人开设网络视频讲座，介绍防疫和治疗知识；他们还通过微信与留学生家长和侨胞进行交流，答问解疑，提供各类支持。

在总领馆牵头协调和各有关方面共同努力下，领区防疫抗疫工作取得积极成效。中国驻洛杉矶总领事张平介绍说，疫情期间，总领馆最重要和最劳累的工作之一便是安排留学生和有特殊困难的中国公民回国。由于每周在洛杉矶与中国之间的直航商业航班后来只剩下3个，加上疫情后美国大多数学校停课，而总领馆领区是旅美中国人聚居区，仅中国留学生数量就超过5万人，实际运力与客观需求间相差悬殊。

“疫情发生后，包括领事工作在内的一切皆不同以往。”分管领事保护与协助工作的副总领事代双明说：“我们要妥善处置日常领事保护与协助案件，同时，85%的时间用来处理与疫情相关的非常规领保与协助工作。”迄今为止，中国驻洛杉矶总领馆已提供有关健康码的咨询服务2万多人次，为600多名中国公民解决健康码填报问题，同时，还安排近百位有特殊困难的中国公民候补商业航班回国。

在张平看来，总领馆这份工作有着双重职责，一方面要执行防止疫情输入措施，另一方面也要向遇到困难的海外留学生和中国公民提供支持。

一名叫揣晓红的留学生在给总领馆的信中写道：“在整个回国过程中，我们感受到了总领馆工作人员的关心与热情。这让我更加热爱我的祖国。”

这份守与护的责任感和热忱，被许许多多的人看在眼里，记在心中。

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