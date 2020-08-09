黎巴嫩首都发生大规模示威活动

新华社贝鲁特8月8日电（记者李良勇）黎巴嫩首都贝鲁特8日发生大规模示威活动，示威者与警方发生激烈冲突，造成至少1人死亡、238人受伤。

据黎巴嫩媒体报道，当天数以千计的示威者聚集在贝鲁特市中心，抗议贝鲁特港口区发生大爆炸以及当局腐败等。

当地电视台画面显示，示威者试图进入黎巴嫩议会大楼所在区域时，与警方发生冲突。示威者向警方投掷石块、烟雾弹等，警方使用催泪瓦斯驱散人群。示威过程中，一些示威者闯入黎巴嫩外交部、经济部以及环境部大楼，并对一些车辆或建筑物等纵火。

黎巴嫩国内安全部队在一份声明中证实，一名警察遭示威者袭击身亡。黎巴嫩红十字会宣布，238人在冲突中受伤，包括示威者和警察。其中，63名伤者被送往医院，其余伤者在现场接受治疗。黎巴嫩红十字会当天向示威现场派出至少23支医疗队。

当天，黎巴嫩军方在示威现场周边区域部署大量兵力，保持警戒。军方在一份声明中呼吁示威者保持克制。

贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。黎巴嫩卫生部8日公布的最新数据显示，爆炸已造成158人死亡、6000多人受伤，另有数十人下落不明。爆炸还造成约30万民众无家可归。

黎巴嫩政府5日决定，即日起至8月18日在贝鲁特实施为期两周的紧急状态，由军方监管安全措施。

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