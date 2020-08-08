原标题：机构预测：到12月初美国新冠死亡人数可能近30万

新华社华盛顿8月7日电（记者谭晶晶）美国华盛顿大学卫生统计评估研究所最新发布的新冠疫情模型预测结果显示，到12月初，美国累计新冠死亡病例可能达到近30万例。

该机构6日更新的预测称，到12月1日，美国累计新冠死亡病例可能达到295011例。但如果从目前开始，95%的美国民众外出时能够戴口罩，届时死亡病例数可能下降至228271例。

研究所所长克里斯托弗·默里表示，使用口罩等防护用品对防止新冠病毒传播至关重要，但公众不能持续坚持这些防护措施是很严重的问题。美国目前的疫情状况就像“过山车”，当感染病例增加时，民众会更自觉戴口罩、保持社交距离，一旦感染病例开始下降，他们就放松了警惕，不切实做好防护，这又导致新冠病例再次上升。

默里表示，目前亚利桑那州、加利福尼亚州、佛罗里达州、得克萨斯州等新的“重灾区”确诊病例开始出现下降趋势，但死亡病例仍在上升，且未来一至两周将继续上升。他认为，确诊病例的下降与这些地区发布“口罩令”、关闭酒吧、限制餐厅堂食以及公众遵守防护措施等因素有关。

据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至美国东部时间7日晚，美国累计新冠确诊病例已超过493.7万例，累计死亡超过16.1万例。

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