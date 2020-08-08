原标题：法国多地发布高温红色警报

新华社巴黎8月7日电（记者唐霁）法国各地7日被热浪席卷，包括巴黎省在内的9个省今年首次发布高温红色警报，53个省发布橙色警报，法国气象局预计高温天气将至少持续到下周。

8月7日，两名女子走在法国巴黎特罗卡德罗广场。 新华社记者 高静 摄

法国气象局当日在网站上发布消息说，全法大部分地区7日下午温度都超过35摄氏度，巴黎地区为38.1摄氏度，巴伯齐厄地区达到41.6摄氏度。巴黎省、上塞纳省等9个省发布“高温红色警报”，气象局提醒“在当前臭氧污染和新冠疫情的影响下，存在高死亡率风险”。

8月7日，一名男子在法国巴黎塞纳河畔的人造喷雾下纳凉。 新华社记者 高静 摄

法国总理让·卡斯泰在社交媒体推特上发文，提醒民众在酷暑中保护好自己和亲人的同时，仍要对疫情保持高度警惕。法国卫生部长韦朗在接受媒体采访时，建议公众“尽一切可能寻找阴凉，并大量饮水”。

8月7日，在法国巴黎卢浮宫博物馆外，人们冒着酷暑排队。 新华社记者 高静 摄

据法国气象局介绍，这一轮高温峰值可能低于2003年和2019年的纪录，但持续时间可能超过2019年。2019年夏季法国出现的罕见高温天气造成1500人死亡。而2003年夏季的大范围高温天气导致约1.5万人死亡。

气象局还指出，高温和干旱问题叠加，从今年7月开始法国经历了自1959年以来最干旱的夏季，土壤和农作物都面临威胁。据法国媒体报道，目前法国有72个省采取了不同程度的限制用水措施。

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