原标题：财经观察：英国经济明显复苏但就业压力仍大

新华社伦敦8月7日电 财经观察：英国经济明显复苏但就业压力仍大

新华社记者孙晓玲

随着生产经营活动逐步恢复，英国经济第三季度开局强劲，7月多项经济数据表现亮眼。不过，分析人士说，受社交隔离措施及消费者信心不足等因素影响，英国经济完全恢复至新冠疫情前水平尚需时日。另外，就业数据疲软也给英国经济复苏前景蒙上阴影。

经济明显复苏

市场调查机构埃信华迈公司和英国采购与供应特许协会8月初发布数据显示，7月英国综合采购经理人指数(PMI)反弹至57，高于6月的47.7，超过50的“荣枯线”。

当月，英国服务业PMI从6月的47.1大幅上升至56.5，自疫情暴发以来首次回到50以上；制造业PMI反弹至53.3，高于6月的50.1，复苏势头良好。

埃信华迈经济学家蒂姆·摩尔说：“在第二季度商业活动创纪录下滑之后，英国服务业开始在隧道尽头看到曙光。”

另外，英国国家统计局发布的数据显示，6月英国零售额环比增长13.9％，连续第二个月强劲增长。

英国经济咨询机构“剑桥计量经济分学”高级顾问安德鲁·森坦斯表示，得益于“居家令”放松等因素，6月英国零售额强劲反弹，“这是目前英国经济最积极的复苏指标”。

英国中央银行英格兰银行6日宣布，将2020年英国经济增长预期从此前的下滑14%调整为下滑9.5%。

复苏之路漫长

英国汽车制造商与经销商协会5日公布的数据显示，7月英国新车注册量同比增长11.3%，为今年以来首次增长。尽管如此，作为英国支柱产业之一，汽车业彻底复苏之路仍然漫长。

英国汽车制造商与经销商协会的数据显示，受疫情冲击和“脱欧”不确定性影响，今年上半年英国汽车产量仅约38万辆，同比下滑42.8%，为1954年以来同期最差表现。该协会预计，今年全年英国新车注册量同比降幅约为30％。

协会首席执行官迈克·霍斯表示，尽管7月新车注册量开始实现同比增长，但是由于汽车销售展厅刚刚开放，且今后还可能出现疫情反弹，市场依旧脆弱。

此外，英国零售业能否保持复苏势头也有待观察。英国智库牛津经济研究院首席英国经济学家安德鲁·古德温表示，6月零售数据几乎已回到疫情前水平，但“在秋天出现回落的风险仍很高”，因为此前被压抑的需求会较快得到释放。

就业压力仍大

受疫情冲击，不少英国企业面临裁员压力。英国商会7月公布的一项调查结果显示，29%的企业计划在今年第三季度裁员。

7月，英国零售业不断出现裁员消息：玛莎百货将裁员950人；服装零售商泰德·贝克计划削减约四分之一的英国员工；药妆连锁店博姿将裁员超过4000人。

英格兰银行6日表示，政府推出“临时职位保留计划”，一定程度上减轻了就业压力，但是在该计划10月底结束后，就业前景仍然存在很大不确定性，预计届时失业率将大幅上升。

英国国家统计局数据显示，自政府3月因防控疫情实施“居家令”以来，英国约有64.9万人失业；同时，约有超过900万从业者处于“休假”状态。英政府官员和经济学家担心，疫情可能带来大规模失业风险。

摩尔表示，虽然有迹象表明英国经济正重回扩张区间，但就业数据疲软仍会引发市场对长期复苏的担忧。

(责编：张信凤、杨牧)