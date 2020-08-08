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受爆炸影响 黎巴嫩单日新增新冠病例数再创新高

2020年08月08日15:48  来源：新华网
 
原标题：受爆炸影响 黎巴嫩单日新增新冠病例数再创新高

　　新华社贝鲁特8月7日电（记者李良勇）黎巴嫩卫生部7日公布的数据显示，过去24小时黎新增新冠确诊病例279例，再创单日新高，部分原因是受到贝鲁特港口大爆炸影响。

　　根据黎卫生部数据，截至7日，黎巴嫩累计确诊5951例，累计死亡70例，累计治愈2042例。卫生部长哈马德·哈桑表示，贝鲁特港口区爆炸导致医院不堪重负且严重影响抗疫举措，预计接下来一到两周黎巴嫩的疫情会继续扩散。

　　贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，截至7日已造成154人死亡、约5000人受伤，另有数十人下落不明。爆炸还造成约30万民众无家可归。联合国儿童基金会估计，这些流离失所者中包括大约8万名儿童。

　　当地媒体报道，爆炸发生后，黎当局放弃了所有的防疫限制措施。全国医疗体系忙于救治伤亡人员，一些核酸检测活动被迫暂停。另外，部分医院在爆炸中遭损毁，影响收治病人。

　　记者过去几天在爆炸现场附近、医院和街头等地看到，一些民众惊慌失措而忘记戴口罩，或是忙于救助伤者前往医院而顾不上戴口罩，而医院人满为患。一名医生告诉记者，爆炸发生后，大家只顾忙于救治伤者，根本无心关注是否遵守防疫规定。

　　此前由于疫情出现反弹迹象，黎政府曾宣布自7月30日至8月10日实施第二轮“封城”措施。但爆炸发生后，“封城”措施几乎是立即取消。黎2月21日确诊首例新冠病例，3月15日宣布进入防疫全国总动员状态。经8次延长，这一防疫全国总动员状态将于8月30日到期。

(责编：张信凤、杨牧)
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