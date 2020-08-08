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疫情下韩国经济受重创 二季度多项指标创新低

2020年08月08日10:58  来源：人民网-国际频道
 

人民网首尔8月7日电（杨晓娜）今年，新冠疫情席卷全球，不仅夺去很多人的生命，也对经济发展造成重大打击。作为发达国家之一的韩国，在疫情防控方面取得了阶段性成果，但二季度经济增长创新低，正面临着98年全球金融危机后的又一次严峻考验。

韩国首尔光化门广场附近街景。 裴埈基 摄

韩国二季度经济受重创 GDP增长率跌至金融危机后最低水平

韩国银行（央行）7月24日发布的数据显示，韩国今年二季度国内生产总值（GDP）环比下降3.3%，连续两个季度负增长，也创下自亚洲金融危机之后，近22年来GDP最大降幅。

受疫情影响，二季度韩国进口减少7.4%，出口减幅则高达16.6%，创下近57年来的最低水平。其中，汽车出口额同比减少40.6%，出口数量同比减少47.4%。

受批发零售、住宿餐饮和运输业低迷影响，二季度韩国服务业产值环比萎缩1.1%。与此同时，制造业和农林渔业产值减幅超过9%，其中，制造业增长率更是创下自1963年第二季度负增长10.4%以后的最低水平。

航空业深陷窘境 小微企业倒闭商圈萧条

在当前的经济“寒冬”中，很多企业陷入危机。其中，航企更是首当其冲。在严控聚集与人口流动的防控环境下，韩国航空公司整体深陷窘境。

据韩媒报道，7月23日，韩国济州航空宣布放弃收购韩国易斯达航空，韩国易斯达1600多名员工恐将集体失业。6月9日，韩国HDC现代产业开发公司（HDC）要求重谈韩国韩亚航空的收购事宜。虽然，HDC一再表示对韩亚航空的收购意向并未改变，但是，截至8月6日，该企业仍在强调再次审核项目的必要性，收购进度仍停滞不前。

与航企的惨淡不同，7月30日，韩国三星电子发布业绩报告称，二季度营业利润同比增长23.48%，净利润同比增长7.23%，双双创下2018年四季度以来的最高值。企业相关人士分析，二季度销售总额受新冠疫情影响同比有所减少，但“非接触”需求的上升带动了半导体部门业绩大增，营业利润超出市场预期。

LG电子发布的业绩报告显示，二季度该公司营业利润同比减少24.1%，环比下降54.6%。同期，公司销售额同比减少17.9%，环比减少12.9%。但企业方表示，5月以来，得益于物流系统逐步恢复和各国纷纷出台疫情补贴政策刺激消费，公司业绩超出预期。

韩国首尔明洞商圈，店铺接连关闭情景。

与大企业喜忧参半的境遇不同，此次经济危机对韩国很多中小企业、个体营业户的影响则关乎生死。他们中的多数都无法挺过危机，面临甚至已经倒闭、关店。韩国明洞与钟路等大型商圈，本是韩国民众以及外国游人都青睐的购物休闲娱乐高地，过去平日也是车水马龙一片繁荣的景象。如今也陷入萧条，商圈内游人稀少，店铺接连关闭。

(责编：张信凤、杨牧)
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