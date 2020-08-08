中国企业在南非“妇女月”帮扶社区残疾人士

人民网约翰内斯堡8月7日电（王磊）每年8月是南非的“妇女月”，其中8月9日是南非妇女节。在妇女月，当地人会举办各种庆祝活动促进男女平等，帮助妇女能够接受同等的教育，在工作中能够和男性一样的公平竞争，提升妇女参政议政的比例，享受法律所保障的合法权益等。

今年的妇女月，中国企业龙源穆里洛风电项目积极援助当地女性。南非北开普省德阿镇的Lusanda Mfaxa女士在龙源穆里洛风电项目的协助下注册了一家名为Saxola Hope Place公司，以更好的帮助当地社区的残疾人士。

目前，社区里共有5名残疾人士，他们都可以通过这家公司获得龙源穆里洛风电项目的资助，包括轮椅、衣物、专业医疗和药品、专用床、食品等生活必需品。龙源穆里洛风电项目承诺每月为这5人提供27000兰特的生活费，以及各类物资一次性采购费用80000兰特。

Lusanda Mfaxa说，Saxola在当地语言中是平和的意思。通过帮助这些残疾人，可以让他们拥有更好地未来，也能让自己保持对生活的希望。

龙源电力（国家能源集团的子公司）是龙源穆里洛风电项目的大股东。企业负责人表示，将积极履行企业社会责任，尽一切努力确保Saxola Hope Place公司的需求得到满足。

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