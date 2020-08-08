人民网>>国际

尼日利亚学者：中国优惠贷款让很多非洲国家受益

2020年08月08日10:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿布贾8月7日电（记者姜宣）7日，尼日利亚国际问题评论家萨勒在尼主流媒体《人民报》发表题为《尼日利亚受益于中国贷款》的评论文章，认为中国贷款不附加任何政治条件，尼日利亚等很多非洲国家受益于中国优惠贷款，中国对非援助合作助力非洲经济社会发展，改善了非洲的民生福祉，让非洲国家有实实在在的获得感。

文章说，中国贷款利率低、实用性强，对尼日利亚很具吸引力。目前尼向中国借款共计31.21亿美元，占总外债的3.94%。从2010年至2020年，尼从中国进出口银行获得11笔贷款，这些贷款大都与项目挂钩。近来尼国内一些人声称，以国家主权作担保从中国借贷的作法欠妥，这种说法完全错误。贷款不同于赠款，必须还本还息，也要有担保和抵押。尼以主权担保在规定期限内还款，并无不妥。只要尼政府制定了行之有效的债务偿还计划，就不必担忧。实际上，尼民众关注焦点应放在贷款管理上。

文章说，有研究表明，尼政府10年内至少要投入310亿美元才能填补基础设施发展缺口。中国是世界第二大经济体，愿意提供贷款解决尼发展经济、改善民生的瓶颈，这是梦寐以求的事情，中国的大力支持必将有助于尼改变贫困落后局面。近年来，尼中积极共建“一带一路”，阿卡铁路、阿布贾城铁、尼机场航站楼扩建、宗格鲁水电站、拉伊铁路、凯菲公路、阿布贾城市供水项目等高质量工程让尼获益匪浅。中国提供的优惠贷款不附加任何政治条件，解决了很多非洲国家的发展难题，使当地人民生活质量迅速提升，极大地促进了非洲社会经济可持续发展。

(责编：张信凤、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved