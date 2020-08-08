尼日利亚学者：中国优惠贷款让很多非洲国家受益

人民网阿布贾8月7日电（记者姜宣）7日，尼日利亚国际问题评论家萨勒在尼主流媒体《人民报》发表题为《尼日利亚受益于中国贷款》的评论文章，认为中国贷款不附加任何政治条件，尼日利亚等很多非洲国家受益于中国优惠贷款，中国对非援助合作助力非洲经济社会发展，改善了非洲的民生福祉，让非洲国家有实实在在的获得感。

文章说，中国贷款利率低、实用性强，对尼日利亚很具吸引力。目前尼向中国借款共计31.21亿美元，占总外债的3.94%。从2010年至2020年，尼从中国进出口银行获得11笔贷款，这些贷款大都与项目挂钩。近来尼国内一些人声称，以国家主权作担保从中国借贷的作法欠妥，这种说法完全错误。贷款不同于赠款，必须还本还息，也要有担保和抵押。尼以主权担保在规定期限内还款，并无不妥。只要尼政府制定了行之有效的债务偿还计划，就不必担忧。实际上，尼民众关注焦点应放在贷款管理上。

文章说，有研究表明，尼政府10年内至少要投入310亿美元才能填补基础设施发展缺口。中国是世界第二大经济体，愿意提供贷款解决尼发展经济、改善民生的瓶颈，这是梦寐以求的事情，中国的大力支持必将有助于尼改变贫困落后局面。近年来，尼中积极共建“一带一路”，阿卡铁路、阿布贾城铁、尼机场航站楼扩建、宗格鲁水电站、拉伊铁路、凯菲公路、阿布贾城市供水项目等高质量工程让尼获益匪浅。中国提供的优惠贷款不附加任何政治条件，解决了很多非洲国家的发展难题，使当地人民生活质量迅速提升，极大地促进了非洲社会经济可持续发展。

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