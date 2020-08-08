李南临时代办出席中非智库专家学者视频研讨会 

人民网约翰内斯堡8月7日电（刘畅）8月6日，驻南非使馆李南临时代办应邀出席南非人文科学理事会、当代中国与世界研究院和非洲发展新伙伴计划等联合举办的“新常态下‘一带一路’对非洲大陆自由贸易区和基础设施建设的影响”视频研讨会并作主旨演讲。南非人文科学研究理事会执行主任穆勒、当代中国与世界研究院院长于运全、非洲发展新伙伴计划战略规划处主任杜加扎、联合国非洲经济委员会能源、基础设施和服务处主任利辛吉等100余名中非专家学者和企业机构代表线上与会。

李代办表示，“一带一路”倡议自2013年提出以来，中方始终秉持共商共建共享“三共”原则，致力于政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通 “五通”建设，推动实现合作共赢、共同发展和构建人类命运共同体。中非双方政策沟通充分有效，设施联通作用显著，贸易畅通拓展快速，资金融通保障有力，民心相通卓有成效，共建“一带一路”取得丰硕成果。

李代办说，新冠肺炎疫情给中非共建“一带一路”和人员交往增添复杂因素，非洲国家普遍面临经济衰退、失业增加、债务高企等挑战，非洲大陆自贸区也被迫推迟实施。同时，一些别有用心的国家还极力抹黑唱衰“一带一路”，诬称中国在非洲制造债务陷阱，施压非洲国家在大项目和5G等方面不与中国合作，其目的是破坏中非关系与合作。中国和非洲比以往任何时候都更需要同舟共济、共克时艰。

李代办表示，中非共建“一带一路”前景光明。着眼后疫情时代，中方将全面落实好中非合作论坛北京峰会“八大行动”和中非团结抗疫特别峰会成果，愿同非洲国家携手构建中非卫生健康共同体，打造5G、大数据中心、人工智能等“新基建”和数字经济、智慧城市、清洁能源等“新业态”合作亮点，支持非洲大陆自贸区建设，提升贸易投资合作水平，反对疫情政治化，加强中非在国际和地区事务中的沟通协作，继续高质量、高标准、高水平推进“一带一路”建设。

李代办说，中南是全面战略伙伴。南非是最早与中国签署“一带一路”政府间合作谅解备忘录以及习近平主席迄今唯一进行3次国事访问的非洲国家。中方愿成为南非实现经济社会转型发展最可靠的合作伙伴，支持南非成为引领非洲工业化的火车头和支撑非洲现代化的生产基地，成为“一带一路”建设对接非洲发展先行先试示范国家，争取让中南人民早受益、多受益，为中非实现共同发展树立好榜样。

非方智库专家学者表示，非洲基础设施需求和缺口巨大，中国帮助非洲建设了亚吉铁路、蒙内铁路等大批基础设施项目，积极支持非洲大陆自贸区建设，为非洲国家实现自主可持续发展作出重大贡献。“一带一路”倡议与非盟《2063年议程》和各国发展战略高度契合，具有独特优势和巨大潜力。新冠肺炎疫情给非洲社会经济发展带来更多脆弱性和不确定性，非方愿同中方密切沟通协调，在非洲大陆自由贸易区建设、经济和就业复苏计划、跨区域基础设施建设、贸易投融资等领域加强对接，让合作成果更多惠及非洲国家和人民，为推动构建更加紧密的中非命运共同体贡献更多智慧。

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