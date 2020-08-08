原标题：疫情未控制 美国解除全球旅行警告

美国国务院6日撤销“美国公民避免一切国际旅行”的警告，认定新冠疫情现状不再有必要维持无差别的境外旅行警告。

美国务院3月19日将旅行建议提升至最高警告级别4级，呼吁美国公民不要赴境外旅行，躲避新冠疫情风险。最新声明说：“鉴于部分国家卫生和安全状况改善，而其他国家可能恶化，国务院将旅行建议回调至先前针对特定国家的级别。”

按照这一外交部门的说法，它将依据每个国家疫情具体状况向美国公民提出旅行建议，但它继续“建议美国公民出境旅行时小心谨慎”，因为疫情发展不可预测。

美联社报道，美国国内疫情未得到控制，多国仍保留针对美国旅客的入境限制。欧洲联盟禁止美国旅客入境；英国要求美国旅客入境后隔离14天；美国与两个邻国加拿大和墨西哥之间的“非必要旅行”限制至少持续至8月底。

美国疾病控制和预防中心6日早些时候同样修改境外旅行指导意见，将大约20个境外目的地列为无风险或低风险区，但保留对另外200多个境外目的地“避免非必要旅行”的建议。疾控中心说，将根据不同地区病毒传播状况以及公共卫生和医疗系统应对新增病例的状况修改旅行建议。

美国约翰斯·霍普金斯大学6日发布的新冠疫情最新统计数据显示，全球累计新冠确诊病例超过1900万例，而美国累计确诊病例超过480万，死亡病例约16万。

美国华盛顿大学一项被广泛援引的模型预测研究显示，到12月1日，美国新冠死亡病例可能接近30万例。

全球航空业因疫情蔓延遭遇重创。国际航空运输协会上周预测，全球航空出行到2024才有望恢复。（陈丹）【新华社微特稿】

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