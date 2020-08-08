原标题：爆炸令黎巴嫩经济雪上加霜

一场发生在黎巴嫩首都贝鲁特的爆炸，对于这个已陷入经济危机的国家而言，来的非常不是时候。

贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。截至6日，爆炸已造成至少137人死亡、5000多人受伤，另有数十人失踪。美国有线电视新闻网6日报道，爆炸造成30万人无家可归。

过去一年间，黎巴嫩银行体系濒临崩溃，通货膨胀率急升。即使在新冠疫情暴发前，世界银行就预测，45%的黎巴嫩人2020年将生活在贫困线以下。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处发言人塔玛拉·里法伊说，黎巴嫩面临经济危机、金融危机、政治危机、卫生危机，“现在又发生这场令人恐惧的爆炸”。

国际货币基金组织（IMF）先前预测，受食品价格飙涨、货币崩溃和新冠疫情影响，2020年黎巴嫩经济可能收缩12%。这一数字远远糟于对中东和中亚国家的预测均值4.7%。

黎巴嫩曾试图从IMF获取100亿美元贷款，但相关谈判上月停滞。

IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃6日呼吁黎巴嫩全国团结以应对危机，称IMF“正考虑所有可能的途径，支持黎巴嫩人民”。

【经济灾难】

美国有线电视新闻网认为，这场爆炸只会让黎巴嫩经济雪上加霜。

黎巴嫩经济部长拉乌尔·尼迈告诉美国消费者新闻与商业频道阿文频道：“贝鲁特没有一间住房没受影响，没有一处生意没受影响。”

贝鲁特港口区在爆炸中严重受损。黎巴嫩60%的进口商品从贝鲁特港进入。尼迈说，这一港口“几乎被抹去”。

旅游业2018年为黎巴嫩贡献将近五分之一的国内生产总值，当年游客数量达200万人次。这一行业无疑再受剧烈冲击。

黎巴嫩旅游业酒店联合会会长皮埃尔·阿什卡尔说：“对于黎巴嫩而言，这是场灾难。”

他说，受新冠疫情和政治因素影响，那些仍然开门的酒店，入住率已经显著下降；爆炸使贝鲁特90%的酒店受损。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、杨牧)