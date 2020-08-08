原标题：美国“复征”铝关税激怒加拿大政商界

美国总统唐纳德·特朗普6日宣布，美国将恢复对部分加拿大铝产品征收10%的关税，理由是加拿大作为关键贸易伙伴“占美国便宜”，向美国市场大量出口铝产品。

特朗普的做法引起加政府和工商界强烈反应，誓言对美“迅速反制”。

【免了又征】

特朗普当天在俄亥俄州克莱德市一家惠而浦洗衣机厂作演讲时宣布这一决定。他说：“加拿大占我们便宜，向来如此……我签署了一项保卫美国产业的公告，对加拿大恢复征收铝关税。”

公告说，加拿大是美国进口未锻轧非合金铝产品（即原铝）的最大来源地。自2019年5月美方同意对加拿大铝产品豁免10%关税以来，加拿大出口到美国的未锻轧非合金铝产品激增，威胁损害美国国内铝业生产和产能利用率。总统特朗普因而决定对加原铝恢复征收10%的关税，本月16日生效。

特朗普上任后，施压加拿大、墨西哥与美方重新谈判1994年以来施行的北美自由贸易协定，2018年3月宣布以“妨害美国国家安全”为由，对产自包括加、墨在内等国的钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税。三国经过一年多谈判，去年底签订“美国—墨西哥—加拿大协定”，今年7月1日生效。其间，美国同意对加拿大铝产品豁免关税，作为推进协定谈判的条件之一。

距11月3日美国总统选举不到三个月，近期民意调查显示，特朗普与民主党竞选对手乔·拜登在“摇摆州”俄亥俄州的支持率非常接近；而在其他多州，特朗普落后于拜登。美国媒体分析，特朗普对加拿大“复征”铝关税可能出于选情考虑，尤其希望巩固蓝领工人这一选民基本盘。

【誓言反制】

美方此举立刻在加拿大政商界引起强烈反应。加副总理克里斯蒂娅·弗里兰在首都渥太华说，美方对加征收铝关税“毫无依据，不可接受”，加政府将“迅速采取同等金额的反制措施”。

她说：“全球疫情和经济危机之际，加拿大和美国的工人最不需要的就是加征关税，因为它会增加制造商和消费者的成本，阻碍贸易自由，有损地方和国家经济。”

弗里兰先前任外交部长，是参加美加自贸协定谈判的加方主要代表，现主管对美关系事务。她的办公室称将在当天晚些时候作“正式回应”。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多6日晚借社交媒体推特声明，加拿大将对美国商品征收关税，作为反制。“我们将永远为我们的铝业工人挺身而出。我们在2018年就这样做，现在我们将再次为他们挺身而出。”

美方公告再次提及加拿大产品威胁“美国国家安全”。加拿大政府一直驳斥这一说法，称美加是长期亲密盟友，也是彼此最大贸易伙伴之一。

美国这番举动并非没有征兆。特朗普一个多月前就暗示有意对加恢复征收关税。媒体推断，或许缘于这一动向，特鲁多7月初拒绝美方邀请、不去华盛顿参加三方首脑庆祝美墨加协定生效的仪式。

【双向伤害】

特朗普说，美方几个月前同意对加拿大铝产品豁免关税，是因为对方同意“不让出口产品大量涌入我们市场，扼杀我们铝业全部就业岗位，对方实际却这么做了”，“加拿大铝业制造商违背承诺”。美方公告中宣称加拿大输美铝产品今年比去年激增27%。

加拿大铝业协会主席让·西马尔驳斥美方说法：“相对2019年，2020年（出口量）没有出现任何激增。”他呼吁加政府考虑“各种报复选项”。

加最大原铝生产商力拓矿业公司发言人称，美方加征关税是“不幸”决定，只会增加美国消费者成本并且打压北美市场对铝供应安全的信心。

加拿大水电发达，其原铝生产相对美国拥有更多天然优势。美方对进口铝这一重要工业原料加征关税，也将对美国和加拿大的汽车制造业产生影响。

包含原加拿大汽车工会的加拿大最大私营产业工会Unifor主席杰里·迪亚斯说：“特鲁多总理必须回以严厉的反制措施。”

加方2018年曾对美方加征钢铝关税采取报复措施，对价值合计大约125亿美元的美国产品加征关税，包括钢铝产品、威士忌、番茄酱、帆船、割草机等。

美国铝业以外的工商界同样忧心忡忡。美国全国对外贸易理事会说，对加拿大铝征收关税的决定“导向有误”，会影响美墨加协定履行，可能增加美国企业和消费者成本，理事会敦促特朗普“重新考虑”。理事会主席鲁弗斯·耶克萨说，加税举措“无实质性的理由或调查支撑，无疑会导致受损的美国制造商多于受益的制造商，尤其是在经济下行期间。”（沈敏）（新华社专特稿）

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