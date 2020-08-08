尊重历史 面向未来 坚定不移维护和稳定中美关系

中美关系是世界上最重要的双边关系之一。维护和稳定中美关系事关两国人民和世界各国人民福祉，也关乎世界和平、稳定、发展。习近平主席2014年即指出，历史和现实都表明，中美两国合则两利、斗则俱伤。中美合作可以办成有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界肯定是灾难。双方应该登高望远，加强合作，坚持合作，避免对抗，既造福两国，又兼济天下。在两国元首庆祝建交40周年互致贺信时，习近平主席指出，中美建交40年来，两国关系历经风雨，取得了历史性发展，为两国人民带来了巨大利益，也为世界和平、稳定、繁荣作出了重要贡献。历史充分证明，合作是双方最好的选择。美方也表示，多年来，中美关系取得了巨大发展。

世界正经历百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题。维护世界和平、促进共同发展是中美两国的共同责任和使命，需要双方正确看待和妥善处理彼此关系，形成和而不同的相处之道。正是基于这一点，中美双方同意共同构建不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的新型大国关系，本届美国政府执政后中美双方同意共同推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

但是，近一个时期以来，美国一些政客接连抛出种种谬论，恶毒攻击中国共产党和中国政治制度，蓄意歪曲并全盘否定近50年来中美关系的历史。他们试图用谎言蒙蔽美国人民，欺骗国际舆论。国际社会有目共睹，是美执政当局单方面挑起事端，采取一系列干涉中国内政、损害中方利益、严重破坏中美关系的错误言行，导致两国关系出现建交以来异常复杂严峻的局面。对此，中国政府已经全面阐明了中方立场，予以坚决回应，坚定不移维护国家主权安全发展利益，坚定不移维护和稳定中美关系。

中美关系的健康稳定发展事关中美两国和世界的当下与未来，符合中美两国人民和世界各国人民的共同愿望。绝不能任由美国一小撮政客出于一己私利，把中美关系推到十分危险的境地。

一

中美两国人民有着友好交往的历史，曾经在世界反法西斯战争中并肩战斗。1949年，在中国共产党领导下，中国人民获得了解放，建立了中华人民共和国。毛泽东主席庄严宣告，中国人民从此站起来了。

新中国成立后，中国在平等互利、相互尊重主权和领土完整的基础上同一批又一批国家建立了外交关系。然而，由于美方对中华人民共和国采取拒绝承认的错误政策，致使中美陷入长期相互隔绝、彼此敌对状态。历史总是要前进，时代总是要进步，这是不可阻挡的历史潮流。中美两国人民对彼此始终怀有友好的感情，双方寻求友好交往和互利合作的努力从未停息。1970年，毛泽东主席在会见美国记者斯诺时表示：“中美两国总要建交的。中国和美国难道就一百年不建交啊？”尼克松总统在1970年也指出：“我们改善同北京的实际上的关系，这肯定是对我们有益的，同时也有利于亚洲和世界的和平与稳定”。毛泽东主席、周恩来总理高瞻远瞩，亲自决策并推动实施了中美“乒乓外交”，基辛格博士1971年7月秘密访华，中美实现关系正常化渐成大势所趋。

1972年2月，应周恩来总理邀请，尼克松总统对中国进行了“破冰之旅”，实现了“跨越太平洋的握手”。尼克松总统在人民大会堂欢迎宴会致词时表示，我是为了美国人民的利益而来。你们深信你们的制度，我们同样深信我们的制度。我们在这里见面，并不是由于我们有共同的信仰，而是由于我们有共同的利益和共同的希望。我们没有理由要成为敌人。现在是我们两国人民攀登伟大境界的高峰，缔造新的、更美好世界的时候了。中国领导人强调，中美双方要弄清楚彼此之间的分歧，努力寻找共同点，使我们两国的关系有一个新的开始。

中美双方在尼克松总统访华期间发表“上海公报”，在肯定两国共同点的同时，如实列出双方存在的分歧，明确指出中美两国的社会制度和外交政策有着本质的区别，同意各国不论社会制度如何，都应根据尊重各国主权和领土完整、不侵犯别国、不干涉别国内政、平等互利、和平共处的原则来处理国与国之间的关系。双方还声明，中美关系走向正常化是符合所有国家利益的。这一历史性文件载明了中美双方愿意秉持相互尊重、平等相待、求同存异原则处理两国关系的重要共识。“上海公报”充分体现了联合国宪章宗旨和原则的精神，符合国际关系基本准则。

从基辛格秘密访华到尼克松总统正式访华，中美关系迈出了走向正常化的重要一步。卡特政府接受中方提出的“断交、撤军、废约”三原则，并在此基础上与中方就妥善处理台湾问题达成一致。中美双方1978年12月16日发表的“建交公报”申明，美方承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，在此范围内美国人民同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。1979年1月1日，中美两国建交。

在中美关系“破冰”、正常化直至建交的过程中，毛泽东、周恩来、邓小平和尼克松、卡特、基辛格等中美老一辈领导人和政治家从两国人民根本利益出发，以非凡的战略眼光和卓越的政治勇气，超越意识形态和社会制度的差异，作出了历史性的政治决断。“上海公报”、“建交公报”以及1982年着重解决美国售台武器这一历史遗留问题的“八·一七”公报，确立了一个中国原则，确认了相互尊重、平等相待、求同存异等处理两国关系的准则，构成了中美关系的政治基础。

历史事实是，中国始终坚持中国共产党领导，一直坚定不移走社会主义道路，从中美关系正常化进程开始，两国关系就是建立在双方承认并尊重彼此社会制度不同这一共识基础之上。当前，美方一些政客声称美国当初与中国接触和建交是为了改变中国，美国对华接触政策已全面失败，污蔑中国多年来欺骗美国，渲染意识形态对立，竭力鼓吹冷战思维。这是对几十年来中美两国各界人士为推动中美关系发展所作巨大努力和贡献的莫大亵渎。然而，事实就是事实，历史岂容篡改。我们要以对历史和人民负责的态度，激浊扬清，还历史以本来面目，共同维护好中美关系的基础，维护好中美两国人民的友好感情，否则历史和人民决不会答应。

二

中美建交后，在双方共同努力下，两国关系历经风雨和坎坷，取得了历史性发展，不仅给两国人民带来了巨大利益，也有力促进了世界的和平、稳定、发展。中美合作从来都是互利共赢的，41年来两国和世界各国都是中美关系发展的受益者。

改革开放以来，在中国共产党的领导下，中国人民凭着自己的勤劳和智慧，取得了巨大发展成就。在此过程中，中国的快速发展得益于同世界各国的交流合作，也为包括美国在内世界各国提供了持续的增长动力和重要机遇。中美贸易额较建交之初增长了200多倍，双向投资从几乎为零到近2400亿美元。中国物美价廉的商品给美国消费者带来了实惠，中国广阔的市场和良好的营商环境为美国企业提供了丰厚利润。

中美人员往来从每年几千人次增长到超过500万人次，中国在美留学生总数超过40万人。两国建立了50对友好省州关系和227对姐妹城市。从2005年卡特里娜飓风灾害到2008年汶川重大地震灾害，中美两国人民感同身受，纷纷向对方施以援手。新冠肺炎疫情发生后，中美两国各界相互驰援。中国有关省市、企业和机构向美方受疫情影响的州市、社区和民众捐赠口罩、防护服等医用设备，并向美方供应了大批抗疫物资。

中美两国同世界各国一道，致力于维护世界和平、安全与发展。双方在朝鲜半岛、阿富汗、中东等地区热点问题上保持了密切沟通协调，与相关国家一道推动有关问题的政治解决进程。中美在反恐、防扩散、禁毒、疾病防控、减贫、维和、打击芬太尼滥用走私活动等领域开展了富有成效的合作。2001年，美国遭受“9·11”恐怖袭击后，中国政府和人民即向美国政府和人民表示慰问，中美在反恐和防扩散领域加强协调与合作。同时，中方一直强调在反恐问题上不能采取双重或多重标准。面对1997年亚洲金融危机和2008年国际金融危机，中美和各国合力应对，为维护国际金融稳定、促进世界经济复苏作出了重要贡献。在中美等国携手推动下，气候变化《巴黎协定》得以签署，为促进全球气候变化合作提供重要动力。中美双方还在东帝汶开展粮食安全三方合作，联合培训阿富汗外交官，在非洲联手抗击埃博拉疫情，成为两国协助第三国加强能力建设的范例。

当然，41年来，中美关系发展并非一帆风顺，中美之间也曾经历过风风雨雨和重大波折，但两国都能够从历史和大局出发，管控矛盾和分歧，妥善处理敏感问题，维护了中美关系总体稳定发展的势头。事实证明，中美之间没有过不去的坎，关键在于要有相互尊重、平等相待、求同存异的诚意，在于要有对历史和人民负责的担当。

回顾41年的中美关系，我们可以从中得到许多宝贵的历史启迪：一是要始终从中美两国人民和世界各国人民共同利益、全人类前途命运出发考虑和处理两国关系，为中美两国好，也为世界各国好。二是要始终坚持中美关系的正确方向，牢牢把握两国共同利益远大于分歧。三是要始终建设性管控分歧，恪守中美三个联合公报原则和精神，尊重彼此核心利益和重大关切。四是要始终致力于扩大中美合作，遵循合作共赢原则，为两国和世界带来更多福祉。这些有益经验过去管用，现在管用，今后也管用。

三

中美关系正面临新的国际国内环境。在这一背景下，维护和稳定两国关系的正确态度应该是尊重历史，与时俱进，继往开来，而不应歪曲历史、否定历史、开历史倒车。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，国际形势中不稳定不确定性明显增加，新冠肺炎疫情等给各国安全和发展带来新的挑战。同时，各国经济相互联系，科技进步日新月异，人类命运休戚与共，世界成为你中有我、我中有你的地球村，任何国家都不能独善其身。正如习近平主席2017年在联合国日内瓦总部发表的重要演讲指出的，宇宙只有一个地球，人类共有一个家园；珍爱和呵护地球是人类的唯一选择。各国应该共同推动建设新型国际关系，共同构建人类命运共同体。

世界是丰富多彩的。世界各国历史文化、政治制度、发展模式等各异，都在走符合自身国情的发展道路。我们尊重各国选择的发展道路，希望各国都发展得好。中国坚定不移走中国特色社会主义道路，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。中国坚持走这条道路取得了巨大成就，也为维护世界和平稳定、促进各国共同发展作出了重要贡献。美国一些政客狂妄无知，违反联合国宪章和国际关系基本准则，动辄粗暴干涉其他国家内政。美方诋毁抹黑中国政治制度、离间中国共产党和中国人民关系的图谋注定要失败。他们应该明白，中国共产党的领导地位是历史和人民的选择，得到14亿中国人民的衷心拥护和支持。中国共产党始终把人民对美好生活的向往作为自己的奋斗目标，这正是中国共产党能够得到广大人民群众衷心拥护的根本原因。美国一些政客越是挑拨离间中国共产党和中国人民的血肉联系，越会激起中国人民的义愤，中国人民将在中国共产党的坚强领导下更加奋发前行。同样必须指出的是，在当今信息化社会，中国人民对世界和美国有着清楚了解和深刻认知，有能力对事物作出正确判断，不是美方某些人可以随便蒙蔽的。我们没有兴趣干涉美国的内政，美方也应尊重中国对自身发展道路的选择。中国人民追求国家发展和美好生活的正当权利理应受到尊重。任何旨在剥夺中国人民发展权的图谋都是白日做梦。中国人民有高度的自信，国际社会看得也很清楚。

今天，中国人民正紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为实现“两个一百年”奋斗目标而不懈努力。中国坚定不移走和平发展道路，也希望其他国家共同走和平发展道路；中国坚定不移致力于建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界；中国坚定不移深化改革扩大开放，开放的大门将越开越大；中国坚定不移同各国加强互利合作，携手推动“一带一路”建设高质量发展，积极倡导共建“健康丝绸之路”，构建人类卫生健康共同体。今年上半年，中国经济在全球严峻疫情下取得超出预期的表现，充分显现了中国经济的韧性和潜力。正如习近平主席指出的那样，中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。我们欢迎包括美国企业在内的各国企业继续来华投资兴业，并为他们继续创造更加良好的营商环境。

中国对发展中美关系的政策立场一以贯之，保持高度的稳定性和连续性。我们致力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，同时将坚定捍卫国家主权安全发展利益。中国发展的根本目标，是为让中国人民过上更好的日子，为地区和世界和平、稳定、发展和繁荣作出更大贡献。中美对话合作不是单行道，不是单方面的恩惠，是平等互利的。中国是讲原则、讲道理、讲信誉的国家，也是讲相互尊重、合作共赢的国家。国际社会已经充分表明，希望中美关系能够健康稳定发展，不希望中美走向对抗冲突。美方一些政客出于一己私利，以种种手段威逼打压其他国家选边站队。国际社会对此是深恶痛绝的。美方这些政客的图谋决不会得逞。

四

中美双方要坚持从战略高度和长远角度出发，本着对历史、对人民负责的精神，把握好两国关系发展的方向，以两国人民和世界各国人民根本利益为念，加强接触对话沟通，美方应同中方一道共同推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系，使两国关系重回正确轨道。

国际社会要继续加强合作应对新冠肺炎疫情。流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。团结合作是最有力的武器，各国唯有共同应对，才能战而胜之。中方支持国际社会在世界卫生组织领导下加强抗疫合作，全力争取早日战胜疫情。中国人民真诚希望美国早日控制住疫情蔓延势头，减少疫情给美国人民带来的损失。美国一些政客应立即停止将疫情政治化、把病毒污名化，停止向中方“甩锅”、推责，担负起对本国国民以及作为一个大国应当承担的国际责任，与国际社会一道推动全球抗疫合作，共同挽救人类生命。

要尊重彼此核心利益和重大关切。台湾、涉港、涉藏、涉疆问题涉及中国主权和领土完整，事关中方核心利益。中方严正要求美方慎重妥善处理有关问题，立即停止干涉中国内政。对美方损害我国核心重大利益的言行，我们已经并将继续采取坚定、必要的反制措施。中方捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。

要避免战略误判，管控分歧。对中美两国而言，合作共赢是唯一正确选择。美方必须摒弃冷战思维和零和博弈的错误行径。中美双方要开展各领域对话沟通，中方同美方对话沟通的大门始终敞开。双方应以沟通促进合作，以对话妥处分歧。

要拓展各领域互利合作。希望美方同中方加强配合，为落实中美第一阶段经贸协议创造有利条件。美方应停止打压中国企业的霸凌行为，为中国企业经营投资提供公平、开放、非歧视性的环境。双方要拓展能源、执法、禁毒、地方、人文等领域交流合作。中美两军应加强接触交往，用好互信机制，使两军关系成为两国关系的稳定因素。双方还应就朝鲜半岛、阿富汗、中东、网络安全、气候变化、公共卫生等国际地区问题继续开展协调合作，让两国人民和世界各国人民从中美及其他国家的合作中得到更多利益。

要维护中美关系的民意基础。中美人民友谊蕴含了几十年来两国人民的无数心血，值得我们倍加呵护。美国一些反华势力滥用“国家安全”概念，蓄意阻挠中美正常交往，刻意误导美国民众，企图给两国关系造成不可逆的破坏。美国各界有识之士深知维护中美关系和两国人民友谊的重要性，纷纷站出来对反华势力的倒行逆施表明反对立场。中美两国人民的友好往来不是一些美国政客的政治操弄可以隔断的。中方欢迎更多美国各界人士来华亲身感受真实的中国，将继续鼓励和支持两国人民开展教育、科技、文化、体育、青年、媒体等各领域交流合作。

维护和稳定中美关系是人心所向、大势所趋。我们敦促美方决策者尊重历史事实，认清时代潮流，正视美国各界有识之士的呼声，倾听世界各国的呼吁，纠正错误、改弦易辙，同中方相向而行，在相互尊重基础上管控分歧，在互利互惠基础上拓展合作，共同推动中美关系回到健康稳定发展的轨道。

（新华社北京8月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月08日 06 版）

(责编：牛镛)