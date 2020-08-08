“与亚投行的合作前景广阔”

“亚洲基础设施投资银行成立以来，积极投资亚洲及其他地区的有关项目，已在多个领域成为可靠的合作伙伴和积极的投资者。”哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心主席克里姆别托夫日前在接受本报记者专访时表示，当前许多国家仍处在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，迫切需要国际社会支援。在此背景下，亚投行大力支持各国抗疫工作，取得显著效果。未来，在帮助各国走出危机影响、加快经济社会恢复发展的过程中，亚投行将发挥更加重要的作用。

今年4月初，亚投行宣布推出新冠肺炎危机恢复基金，规模现已扩至130亿美元，先后向多个成员提供了融资服务。“面对突如其来的疫情，亚投行第一时间向需要帮助的国家提供资金和医疗物资援助，有效降低了疫情带来的负面影响。”克里姆别托夫表示，亚投行发挥了多边和区域开发银行在协调应对全球重大危机时的重要作用。

“疫情终将过去。后疫情时代，亚投行在帮助各国恢复经济方面的作用将更加突出。”克里姆别托夫指出，“各国积极利用亚投行资金，能够有效减轻本国财政负担，持续推动基础设施建设，降低流动性管理压力，创造新的就业岗位，促进经济复苏。”

“阿斯塔纳国际金融中心与亚投行的合作前景广阔。”克里姆别托夫表示，“中心致力于成为国际和地区组织与地区各国开展合作的桥梁，期待同亚投行共同努力，为促进中亚地区以及欧亚经济联盟成员国疫情后重建和经济改革贡献力量。”

（本报努尔苏丹8月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月08日 03 版）

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