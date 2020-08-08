连日来，美国各界人士以多种方式表示，美国国务卿蓬佩奥日前的涉华演讲歪曲了美国对华接触政策的历史与现实，当前美国政府的对华政策“鲁莽且没有任何战略思考”，“‘新冷战’政策将形单影只”，强调挑起“新冷战”将给美国自身和世界带来风险。

美国卡特中心与中国人民对外友好协会6日共同举办中美民间外交视频对话会。会前，美国前总统吉米·卡特向对话会致贺信，表示相信此次对话会能找到哪些是美中双方必须克服的分歧，并改善双边关系。卡特在信中提到他与邓小平在1978年底决定两国建立外交关系，并指出美中接触使两国、亚太地区及全世界均享有空前的和平与繁荣。卡特还说，两国可以在诸多领域展开合作，包括气候变化、核不扩散、打击恐怖主义等问题上展开合作，并强调当务之急是合作抗击新冠肺炎疫情和恢复经济。

美国前资深外交官傅立民近日在接受媒体采访时表示，蓬佩奥日前的涉华演讲歪曲了美国对华接触政策的历史与现实，企图重拾美国早已摒弃的对华敌对政策。傅立民说，美国对华接触政策总体上很成功，维持了和平。“显然，那些没能意识到这一点的美国人过于怀念冷战，以至于想重启一场‘新冷战’”。他指出，美方一些人对中国的发展成就感到不快，企图把中国拽回到落后状态。

美国前驻华大使芮效俭在接受《纽约客》杂志采访时说，蓬佩奥的演讲是一场国内政治演说，目的是迎合某些将中国视为威胁的选民。“蓬佩奥盲目地抨击中国，是对中国和东亚局势的误解。事实上，这些国家都不希望发生冲突”。他表示，当前美国政府对华政策“鲁莽且没有任何战略思考”，更令人震惊的是美国一些人认为可以赢得与中国的“新冷战”。该报道指出：“美国在许多基本商品上依赖中国，同时中国也是美国商品的重要出口市场。美国在亚洲和欧洲的主要盟友都希望与中国加强合作而不是对抗，他们也不想在华盛顿和北京之间选边站队。两国对立与他们的利益不一致。”

美国《外交政策》杂志发表该杂志副总编詹姆斯·帕尔默的文章说，蓬佩奥试图割裂中国人民和中国共产党的关系，但这一提法本身就是有缺陷的。中国共产党与中国人民深深地融为一体。现在的美国政府没有向中国人民展现友好的一面，相反，一些政客一再使用种族主义词汇来称呼新冠病毒。帕尔默还指出，蓬佩奥、纳瓦罗等人热衷于让两国“脱钩”。但对于美国普通消费者来说，“脱钩”将意味着日用消费品价格的大幅上涨。对美国企业来说，则意味着要支付企业搬迁的巨额成本，以及失去数十亿美元的投资。

美国外交政策研究所地缘政治专家罗伯特·卡普兰近日在彭博社撰文称，蓬佩奥的认知远远落后于形势。事实上， 中国与大多数国家都保持着合作，中国并不寻求输出自己的制度模式。最重要的是，中国不寻求海外扩张，也不希望主导其他国家的内部事务。

美国耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利前亚洲区主席斯蒂芬·罗奇在美国有线电视新闻网网站发表署名文章，明确批评美国国务卿蓬佩奥、总统国家安全事务助理奥布莱恩、司法部部长巴尔以及联邦调查局局长雷近来就对华政策问题发表的演讲，强调这些演讲“夹杂着阴谋论，缺乏基于事实的分析”。罗奇指出，美中关系是一种相互依赖的双向关系，破坏美中关系可能会影响美国经济稳定发展。

美国国务院前副助理国务卿、国务院中国事务办公室前主任威廉·罗普近日致信《华盛顿邮报》，指出当前美中两国最不需要的就是一场“新冷战”，美国也无法单独赢得对华“新冷战”。罗普强调，中国并不寻求“新冷战”。同时，美国在亚洲和欧洲的朋友和盟友也不希望看到且不会支持一场“新冷战”。

美国退役海军上将、前北约欧洲盟军最高司令詹姆斯·斯塔夫里迪斯日前在彭博社网站以《美国和中国能合作吗？当然能》为题发表文章指出，华盛顿如果寻求完全打破对华关系，将带来巨大风险，两国应在任何可能合作的领域寻求合作。斯塔夫里迪斯指出，北极事务、朝鲜半岛问题、环境问题、新冠肺炎疫情应对、军控、全球网络安全、救灾等都是美中可以展开合作的领域。

（本报华盛顿8月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月08日 03 版）

(责编：牛镛)