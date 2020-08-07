原标题：福奇曝自己与家人遭“死亡威胁”

新华社北京8月7日电 《参考消息》7日刊登美国《国会山》日报网站文章《福奇说，家人在疫情期间面临威胁和骚扰》。文章摘要如下：

美国顶级传染病专家安东尼·福奇说，他和家人收到了死亡威胁，因为人们不喜欢他就新冠疫情所说的话。

福奇5日在接受美国有线电视新闻网记者采访时说：“这超出我最疯狂的想象。对我和我的家人发出死亡威胁，骚扰我的女儿，以至于我不得不寻求安全保护，我觉得这太不可思议了。”

他还说：“我怎么也想不到，那些反对公共卫生原则的人竟然如此排斥这些，以至于他们真的向你发出威胁。”

福奇还认为美国有一定程度的“反科学”情绪。这种情绪使得让人们通过戴口罩等措施来减缓新冠疫情的传播变得很困难。

他说：“这个国家有一定程度的反科学情绪。我认为这不仅与科学有关，这几乎与权威和对权威的不信任有关。”

美国总统特朗普一再削弱福奇的权威，在推特上和接受媒体采访时对这名白宫新冠疫情应对工作组成员提出质疑。

特朗普曾在推特上发布一段福奇在作证时解释为何美国报告的新冠病例多于欧洲国家的视频，并称之为“错误”。特朗普多次表示，美国之所以有更多的病例，是因为它做的检测更多。

79岁的福奇是一名受尊敬的传染病专家，曾就艾滋病、埃博拉、寨卡和其他卫生危机向六位美国总统提供建议。他以直言不讳和愿意纠正总统错误言论而闻名。

至少从4月起，福奇就有一个安全小组保护他的人身安全。

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