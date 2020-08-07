原标题：综述：20天！印度新冠确诊病例从100万增至200万

新华社新德里8月7日电 综述：20天！印度新冠确诊病例从100万增至200万

新华社记者赵旭

印度卫生部7日发布的数据显示，过去24小时印新增新冠确诊病例62539例，首次突破6万例，也创下单日新增最高纪录，全国累计确诊2027074例；新增死亡886例，累计41585例。印度累计确诊病例在7月17日突破100万例后，仅用20天就突破200万例。

过去一周，印度单日新增确诊病例一直在5万例以上，其中马哈拉施特拉邦一地的单日新增病例在1万例以上。印度媒体称，确诊病例激增主要因为政府加大了检测力度。印度医学研究理事会7日公布的数据显示，截至8月6日印度全国已累计检测近2279万人次，6日当天检测量达639042人次。

实时数据显示，截至7日印度共有6个邦或地区的累计确诊病例超过10万例。其中，马哈拉施特拉邦确诊近48万例，仍是印度国内疫情最重的地区；泰米尔纳德邦和安得拉邦确诊病例分别接近28万和20万例；卡纳塔克邦、首都新德里和北方邦确诊病例均超过10万例。这6个邦或地区累计确诊病例超过145万例，占全国四分之三。

疫情蔓延，印度高层也未能幸免。进入8月以来，多名政要相继确诊感染新冠病毒。

印度内政部长阿米特·沙阿2日在社交媒体推特上证实自己病毒检测结果呈阳性，现已住院。他还建议最近与他有过接触的人自我隔离并接受病毒检测。

据印度媒体报道，沙阿在确诊前几天参加了内阁会议，印度总理莫迪、国防部长辛格、财政部长西塔拉曼等多名内阁成员均出席，但目前其他人尚未确诊感染。报道援引消息人士的话说，相关部门目前正广泛追踪，任何与沙阿有过接触的人都必须自我隔离。消息人士还表示，目前印度内阁会议依旧线下召开，不过举行会议的总理官邸有严格措施预防病毒传播。

此外，印度多个邦的行政长官确诊感染。北方邦技术教育部部长卡玛尔·拉妮确诊后于2日病亡。更早之前，西孟加拉邦和泰米尔纳德邦各有一名邦议会议员因新冠病亡。

疫情当前，印政府继续紧急援助各地。6日，印度卫生部发表声明说，印政府已向各邦或地区发放第二批价值为89亿卢比（1美元约合75卢比）的财政援助。这批援助将用于加强公共卫生建设，包括购买检测试剂和仪器以及重症病房所需的设施，部分援助也将用于培训卫生工作人员和志愿者等。

印政府今年4月份已向各地拨付了首批300亿卢比的财政援助，帮助各地提升检测能力、改善医院基础设施以及购买基本设备和药品。

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