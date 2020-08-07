原标题：美全国步枪协会遭诉 两党争斗激化

新华社纽约8月6日电（国际观察）美全国步枪协会遭诉 两党争斗激化

新华社记者刘亚南

美国纽约州总检察长6日起诉美国最大拥枪组织全国步枪协会，要求解散该协会。

分析人士指出，这起诉讼由民主党掌控下的纽约州的民主党籍总检察长发起，针对的是共和党铁杆支持者组织。这场诉讼发生于总统选举临近之际，凸显两党争斗日益激烈。

被控损公肥私

纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯6日以未能妥善管理资产和资金、损公肥私、滥用职权等为由向该州最高法院起诉全国步枪协会及其4名高层管理人员，要求解散该协会、解除有关人员职务、归还有关财物等。

全国步枪协会是1871年在纽约州获特许成立的非营利组织，在全美拥有大约500万名会员，被认为是美国最大的拥枪组织。它也是美国影响力最大的游说集团之一，仅2016年就在政治活动中支出4.12亿美元。

据长达164页的起诉书披露，全国步枪协会首席执行官韦恩·拉皮埃尔通过公关公司为自己走账以规避交税，涉嫌使用协会资金为自己和家人包机支付费用等。该协会前财务主管和协会秘书等多人也被控从事了不当或违法行为。

詹姆斯说，全国步枪协会的影响力如此之大，以至于该组织数十年来不受约束，高级管理人员私吞了数百万美元。“全国步枪协会充满欺诈和滥用，这是为什么我们今天寻求解散这一组织的原因，没有组织能凌驾于法律之上。”

反告政治迫害

全国步枪协会主席卡罗琳·梅多斯6日表示，纽约州总检察长的起诉没有根据，是对协会和美国宪法第二修正案有预谋的攻击。

美国宪法第二修正案赋予民众持枪权。美国国内拥枪势力往往会援引这一修正案反对政府限制拥枪权利。

除了发表声明声讨纽约州总检察长的起诉行为，全国步枪协会6日还发起反诉，控告纽约州总检察长因该协会的政治立场而将其作为起诉目标，侵犯了协会的言论自由。该协会同时寻求法院宣布其遵守了纽约州的非营利组织相关法律。

两党争斗加剧

分析人士认为，目前距美国总统选举已不足3个月，各方政治力量都在抓紧时间制造话题，此时针对全国步枪协会的诉讼成为两党交锋的新战场，而控枪恰是体现两党分歧的政治议题之一。

在民主党方面，詹姆斯的起诉得到国会民主党人声援。加利福尼亚州联邦参议员卡马拉·哈里斯称赞詹姆斯的勇气，称全国步枪协会为那些对枪支暴力视而不见的国会议员游说。与此同时，在民主党选民占多数的华盛顿特区，民主党籍总检察长卡尔·拉辛6日以不当使用慈善资金为由对全国步枪协会及其基金会提起诉讼。

在共和党方面，谋求连任的美国总统特朗普6日在白宫就詹姆斯起诉一事对媒体表示，此举是“非常糟糕的事”。他说，纽约州对全国步枪协会的打击由来已久，该协会“已经完全被诉讼开销拖垮”。特朗普当天还在个人社交媒体上发文，以这一诉讼为由炮轰纽约州的“激进左派”，并指责已锁定民主党总统候选人提名的前副总统拜登在控枪问题上的立场。

对于这场诉讼的结果，分析人士认为短期内难见分晓。尽管纽约州总检察长通过诉讼解散非营利机构曾有成功案例，例如2019年让特朗普基金会解散，但要解散全国步枪协会这一政治倾向强烈的非营利组织势必引发两党和有关团体的激烈博弈。（参与记者：邓仙来）

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