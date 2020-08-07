原标题：专访：中美关系稳健发展至关重要——访印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼

新华社新德里8月7日电 专访：中美关系稳健发展至关重要——访印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼

新华社记者胡晓明

印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼7日在接受新华社记者专访时表示，中美关系稳健发展对两国和两国人民至关重要，同时也与其他国家密切相关。

库尔卡尼说，作为世界最大的两个经济体以及联合国安理会常任理事国，中美两国在相互合作和共同行动应对全球挑战时，全世界都会感到宽慰和放心。相反，当两国处于对抗时，国际社会会感到震惊和担忧。“不幸的是，美国国务卿蓬佩奥最近的反华举动使得中美关系进一步恶化，特朗普政府应对此负责。”

库尔卡尼表示，国务委员兼外交部长王毅日前在接受新华社专访时，有说服力地批驳了蓬佩奥所谓“美国对华接触政策失败”的论调，并凭借令人信服的事实和数据，展示了中美建交以来两国关系的发展成就。

“尤为不幸的是，蓬佩奥的反华举动发生在包括美国在内的国际社会正在携手抗击新冠疫情和应对经济衰退之时，这本来是所有国家应进一步加强合作的时候。”库尔卡尼说，正如王毅所言，中美两国理应坚持平等互惠，以合作而不是脱钩来推动两国关系的发展，并为这个世界承担起应尽的责任。

库尔卡尼说，各国之间应开展对话与合作，并通过和平手段解决分歧和争端。他表示，印度与中美两国有着良好的合作关系，支持中美之间发展友好合作。

库尔卡尼认为，当今世界面临不确定性和很多复杂问题，没有哪个国家可以独自解决这些问题。所有国家必须团结起来，结合各自文化、民族和文明智慧，发挥各自优势，共同面向未来。“现在是进一步扩大和深化全球化、让各国和人民受益的时候，而不是像特朗普政府那样‘危险地’试图阻止全球化并企图实现‘脱钩’的时候。”

库尔卡尼指出，社会和政治制度差异是必然存在的。他对中方一贯反对以意识形态划分世界的做法深表赞同。

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