原标题：澳政府宣布增加工资补贴应对疫情

新华社堪培拉8月7日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚总理莫里森和国库部长弗赖登伯格7日宣布，因该国新冠疫情最严重的维多利亚州近期升级防控措施，对该州乃至全国经济产生严重影响，澳政府决定再拨款156亿澳元（1澳元约合0.72美元）给此前出台的工资补贴计划，帮助受影响企业和员工渡过难关。

弗赖登伯格说，拨款中约有130亿澳元将补贴给维多利亚州。三季度加入这一补贴计划的维州员工预计将新增53万，届时该州将有150万员工获得工资补贴，占整个维州私营部门劳动力的近一半。

弗赖登伯格还说，维州近期升级防控措施，对经济造成严重冲击，预计将有25万至40万维州员工失业或停薪留职，将给澳三季度经济带来100亿至120亿澳元损失。

为应对疫情对经济的冲击，澳政府在今年3月底宣布出台工资补贴计划，该补贴原计划最长实行6个月，但在经济形势依然严峻的背景下，澳政府此前已决定将计划延长至明年3月。

近期，维州因二次疫情暴发，已升级防控措施。维州州长丹尼尔·安德鲁斯本月3日宣布，从当地时间5日晚11时59分起，该州非必需行业经营场所停业6周。

维州首府墨尔本自2日晚升级疫情防控措施，将第三阶段的“居家令”升级到更严格的第四阶段防控措施，预计持续到9月13日。在这一阶段，墨尔本每天从20时至次日5时实施宵禁，居民除工作、医疗等目的外不得离家。

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