原标题：拿下议会选举 斯里兰卡执政党挑战犹存

新华社北京8月7日电（国际观察）拿下议会选举 斯里兰卡执政党挑战犹存

新华社记者朱瑞卿 唐璐

斯里兰卡议会选举最终结果7日公布，总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨所在的人民阵线党以绝对优势赢得了近三分之二的议会席位。

分析人士指出，此次议会选举铺平了人民阵线党今后的执政道路，但未来斯里兰卡政府依旧面临着重振经济等多重挑战。

压倒性胜利

戈塔巴雅6日晚间在社交媒体推特上说：“根据目前已公布的选举结果，人民阵线党赢得了压倒性胜利。”斯里兰卡选举委员会7日公布的最终结果进一步证实了这一说法。人民阵线党赢得总共225个议会席位中的145个，将在未来议会中稳稳掌握主导权。

受新冠疫情影响，原定于4月25日的斯里兰卡议会选举历经两次推迟才最终在8月5日举行。据统计，此次选举的投票率超过70%。分析人士指出，人民阵线党能够获胜的一个重要原因是现政府较好地控制住了疫情。戈塔巴雅在选后表示，斯里兰卡是新冠疫情期间首个举行选举的南亚国家，此次议会选举的高投票率体现出民众对政府控制疫情充满信心。

人民阵线党近年来在斯里兰卡政治选举中顺风顺水，已经相继赢得2018年全国地方选举和2019年总统选举。与之形成对比的是由前总理维克勒马辛哈领导的统一国民党的式微。该党过去几年中曾长时间占据议会多数席位，但在此次选举中仅获得1个议席。

分析人士指出，统一国民党落败与该党的分裂有很大关系。在去年的总统选举中，维克勒马辛哈曾和当时该党另一重要成员萨吉特·普雷马达萨因总统候选人提名产生矛盾。总统选举后，普雷马达萨和部分统一国民党成员出走并成立新党统一人民阵线，大大削弱了统一国民党的实力。

挑战仍不少

受2019年4月恐袭爆炸案打击旅游业的影响，斯里兰卡经济原本就面临较大压力，今年的新冠疫情又进一步重创了旅游业和侨汇这两项重要收入来源，使该国经济雪上加霜。官方数据表明，斯里兰卡今年一季度经济萎缩1.6%。重振经济无疑是斯里兰卡政府的当务之急。

分析人士指出，斯里兰卡通过有效控制疫情向外界投资者释放出“我们能”的积极信号。此次选举后，政府有望更加顺畅地落实相关经济政策，这将有助于恢复投资者信心、改善国际信用评级。

斯里兰卡国际商业理事会主席拘萨罗·维克勒马纳亚克说，斯里兰卡商界期待政府未来推出税务改革、改善贸易环境等政策，这些举措对疫情期间拉动经济至关重要。

如何进一步弥合民族矛盾则是斯政府需要面对的另一道难题。从此次选举的选民支持情况来看，人民阵线党在南部和西部等僧伽罗人占多数的地区支持率很高，在泰米尔人占多数的北部地区则不尽如人意。

此外，从选举结果来看，虽然人民阵线党取得了压倒性胜利，拿回了议会主导权，但政坛“新秀”统一人民阵线在成立不到半年后也取得了54个议席的不俗成绩。今后人民阵线党在议会中多少会受到统一人民阵线的制约。

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