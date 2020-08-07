原标题：确诊病例超百万 非洲面临大考验

新华社内罗毕8月7日电（国际观察）确诊病例超百万 非洲面临大考验

新华社记者王林园

非洲地区新冠肺炎累计确诊病例7日突破100万例。新冠疫情持续蔓延，对非洲各国经济社会发展造成极大冲击。

分析人士指出，面对前所未有的挑战，非洲各国若不能有效遏制疫情扩散态势，将导致大量人口失业甚至陷入极端贫困。目前非洲多国已陆续出台经济刺激计划，而国际社会的支持将为非洲早日走出疫情危机带来更多希望。

疫情加速蔓延

根据非洲疾病预防控制中心数据，截至当地时间8月7日11时（北京时间16时），非洲新冠肺炎累计确诊病例突破100万例，达到1007366例；累计死亡病例达到22066例。目前，非洲大部分国家疫情仍在蔓延，不少国家出现聚集性病例。

世界卫生组织非洲区域办事处7月30日发布消息指出，在过去一个月中，非洲累计确诊病例数翻了一番。该组织警告非洲各国不要过早放松防疫措施。

目前，南非是确诊病例最多的非洲国家，病例数达到53.8万例。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安日前表示，南非确诊病例数激增或是非洲大陆疫情大暴发的先兆，他对非洲疫情加速蔓延感到担忧。

在肯尼亚，首都内罗毕的新冠感染率已超3‰，且在过去一个月内出现5起以上聚集性感染病例。在乌干达，专家预计新冠确诊病例数将在今年12月达到峰值，全国医疗资源最大承载力将于明年1至2月被突破，届时医疗资源短缺等问题将更加严重。

抗疫复产并重

非洲开发银行7月发布报告指出，今年非洲经济可能萎缩1.7%至3.4%，2460万至3000万非洲人或将失去工作。根据疫情持续时间和经济衰退程度，今明两年有2820万至4920万非洲人可能陷入极端贫困。预计2020年非洲将有4.25亿人生活在贫困线以下，约占非洲总人口的三分之一。

非洲开发银行指出，由于国际援助中断和疫情引发食品价格上涨等原因，非洲各地数百万难民面临巨大的粮食危机和严峻的卫生安全挑战。世界粮食计划署和联合国难民署等机构警告说，如果不采取紧急行动，非洲难民将面临严重营养不良，儿童将出现发育迟缓等问题。

在巨大的经济压力下，非洲一些国家开始根据本国疫情实际情况陆续复产复工。非洲联盟7月28日发布的数据显示，目前已有31个非洲国家放宽疫情防控措施，允许部分企业逐步恢复生产活动。与此同时，肯尼亚、赞比亚、纳米比亚和塞内加尔等国近期还针对本国疫情防控与经济复苏实际情况，推出各种形式的经济刺激措施或计划。

然而经济活动的恢复给疫情防控带来新的风险，比如在一些热门旅游景点已出现游客排队的情况。分析人士指出，如何在恢复经济与防止疫情反弹之间做好平衡，成为许多非洲国家面临的难题。

合作带来希望

目前，国际组织正在以各种形式持续支持非洲抗疫工作。国际货币基金组织7月27日批准向南非提供43亿美元贷款，用于创造就业岗位、支持受疫情影响的企业恢复生产；世卫组织同日宣布为莫桑比克采购2000套核酸检测试剂和7000个一次性采样器；联合国马里多层面综合稳定特派团也在7月27日代表联合国驻马里各机构向该国卫生部门捐赠了总价约300万美元的第二批抗疫物资。

与此同时，自非洲疫情发生以来，包括中国在内的世界多国也积极向非洲伸出援手。自2月14日埃及报告非洲大陆首个新冠确诊病例以来，中国政府和民间机构持续不断向非洲提供抗疫物资和医疗支持。在6月举办的中非团结抗疫特别峰会上，中国承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。

非洲疾病预防控制中心主任约翰·肯格松日前表示，“如果非洲能采取与中国等国类似的防控措施，就有机会（遏制疫情）”，这也需要非洲与这些国家建立紧密的伙伴关系。

肯格松指出，尽管非洲病例数增长迅猛，但仔细分析就能看到，尚有30多国病例数少于5000，40多国病例数少于1万。通过有效的国际合作，非洲大陆仍有巨大机会来制定相关措施遏制疫情蔓延。（参与记者：曹凯、荆晶、李斯博、张玉亮、赵宇鹏、吴长伟、张改萍、王守宝、聂祖国、吕天然、许正）

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