外交部：中沙之间保持着正常的能源合作

人民网北京8月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

法新社记者：据《纽约时报》报道，美国情报机构正在调查沙特是否在使用中国技术进行可能的核武器研发。中方能否介绍中沙核能合作的情况？对美方有关机构的调查有何回应？

汪文斌：美方的说法和所谓调查没有任何依据。中沙两国建有全面战略伙伴关系。近年来，双边关系稳步健康发展，双方在各领域合作成果丰硕。中沙之间保持着正常的能源合作。

中方始终以负责任的态度积极推进全球和平利用核能事业发展，将继续严格遵守防扩散国际义务，在相互尊重、互利共赢的基础上与各国开展和平利用核能合作，为促进全球可持续发展作出积极贡献。

澎湃新闻记者：昨天，美国驻华大使布兰斯塔德到访上海。他表示，面对疫情，中国运往美国的防疫物资拯救了很多生命，并指出希望进一步促进交流合作，共同克服疫情带来的影响。中方对此有何评论？

汪文斌：流行性疾病不分国界和种族，是人类的共同敌人。团结合作是最有力的武器，挽救生命是最紧迫的任务。中方对美国国内疫情形势感同身受，已向美方提供了大量防疫物资援助，为美方自华采购医疗物资提供便利和支持。截至8月2日，中方累计向美方提供口罩265亿只、防护服3.3亿件、护目镜3100万副、外科手套6.1亿双、呼吸机1.15万台。

我们希望美国早日战胜疫情。同时，希望美国一小撮政客停止将疫情政治化、把病毒污名化，停止向中方“甩锅”推责，同国际社会一道克服疫情带来的影响。

法新社记者：美国总统特朗普6日签署行政令，禁止美国公司或个人与TikTok和微信的母公司进行交易。中方对此有何评论？

汪文斌：有关企业按照市场原则和国际规则在美开展商业活动，遵守美国法律法规。美方借口国家安全，频繁动用国家力量，无理打压非美国企业，这是赤裸裸的霸凌行径，中方坚决反对。我们也注意到，近期美国国内许多民众和国际社会很多人士都对美方有关做法提出批评和质疑。

“得道多助，失道寡助”。美方不惜损害美国广大用户和公司的权益，将一己私利凌驾于市场原则和国际规则之上，肆意进行政治操弄和政治打压，换来的只能是自身道德滑坡、国家形象受损和国际信任赤字，最终也将自食其果。

我们敦促美方认真倾听美国国内和国际社会的理性声音，纠正错误做法，不要将经济问题政治化，停止打压有关企业，为各国企业正常经营投资提供公平、公正、非歧视性的环境。

《南华早报》记者：中方4月提出向世卫组织捐款5000万美元用于抗击疫情。世卫组织8月发布的工作报告显示，中国已经捐了2500万美元，剩余的2500万美元将于何时完成捐赠？习近平主席5月表示，将在两年内向世界各国抗疫行动提供20亿美元援助，这些援助将以什么形式兑现？

汪文斌：中方将会信守承诺。

塔斯社记者：关于美国卫生与公众服务部部长阿扎将访问台湾，这将是1979年后美方最高级别官员访台。如美方继续与台湾方面保持此类官方往来，中方将作何反应？

汪文斌：我昨天已经回答过这个问题。我们敦促美方纠正错误，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止一切形式的美台官方往来。对于美方的错误行径，中方将会采取坚决有力的反制措施。

凤凰卫视记者：第一个问题，请问中国驻美记者签证延期问题有何新的进展？另外，香港外国记者会6日发表声明，呼吁中美两国政府不要把记者签证作为处理国际争议的武器。你对此有何评论？第二个问题，据报道，美国计划再次向台湾出售武器，这次至少对台出售4架海上捍卫者（Sea Guardian）大型无人侦察机以及一些配件，总值可能超过6亿美元。请问中方有何回应？

汪文斌：关于中美媒体领域发生的事情，事实经纬、是非曲直非常清楚。是美方无理挑衅在先，中方所采取的有关措施完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要对等反制，完全是正当合理防卫。美方不断升级对中国媒体的打压行动，从登记“外国代理人”，到列为“外国使团”；从拒绝20多位中国记者签证，再到变相驱逐中国媒体驻美记者，现在又采取歧视性签证限制措施，将所有中国媒体驻美记者包括常驻联合国记者的签证限制在3个月之内，给中方媒体正常工作报道造成极大干扰和不便。

美方应立即纠正错误，停止对中国媒体和记者的政治歧视和无理打压，确保中方在美记者人身安全、财产、采访自由等合法权益不受侵犯，正常采访工作不受影响。如果美方一意孤行，错上加错，中方只能被迫作出必要和正当反应，坚定维护自身正当权益。

我要强调，中国坚持对外开放的基本国策没有改变，也不会改变。中方始终欢迎包括美国媒体在内的世界各国媒体依法依规在中国从事采访报道工作，一直并将继续为此提供便利和协助。

关于第二个问题，美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重损害中国主权和安全利益，严重违反国际关系基本准则。中方对此坚决反对。

台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中方维护自身主权和安全的决心坚定不移。中方敦促美方充分认清美售台武器问题的严重危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

塔斯社记者：关于特朗普总统签署行政令禁止与TikTok和微信母公司有关的交易，中方是否会考虑对美在华企业采取反制措施？字节跳动、TikTok、微信、腾讯是否曾向中国政府寻求帮助？

汪文斌：我刚才已经就有关问题阐述了中方原则立场。我要重申的是，美方借口国家安全，频繁动用国家力量，无理打压非美国企业，这是赤裸裸的霸凌行径，最终也将自食其果。

我们敦促美方认真倾听美国国内和国际社会的理性声音，纠正错误做法。中方将会坚定维护本国企业的正当合法权益。

路透社记者：继昨天之后，今天又一名加拿大公民被佛山市中级人民法院判处死刑。近期一共有四名加拿大公民在中国被判死刑。此前，加方官员表示这些判决与孟晚舟事件有关。中方对中加关系是否感到担忧？对近期这些案件有何评论？

汪文斌：中国是法治国家，司法机关严格依法独立办案。

关于孟晚舟事件，中方已多次阐明严正立场，加方对此是清楚的。这是一起严重的政治事件。中方要求加方立即释放孟晚舟女士，让她平安回到中国。

关于中加关系，当前中加关系遭遇困难，责任不在中方。加方很清楚问题的症结，我们敦促加方立即采取有效措施纠正错误，为两国关系重回正轨作出切实努力。

(责编：燕勐、杨牧)