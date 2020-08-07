综合消息：中东地区新冠病例继续增加 部分国家出现积极迹象

新华社科威特城8月6日电 综合新华社驻中东地区记者报道：6日中东多国新冠确诊病例数继续增加，与此同时沙特阿拉伯、科威特、阿曼等国疫情发展出现积极迹象。

巴勒斯坦新冠疫情仍处于上升期。巴卫生部6日公布数据显示，该国新增确诊病例453例，累计确诊病例17434例，累计死亡95例。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部6日发布数据显示，该国新增确诊病例239例，累计确诊61845例，累计死亡354例。阿联酋卫生和预防部表示，阿联酋新增病例数近期增长的主要原因是感染者没有遵守相关防疫规定，没有保持社交距离，甚至举行了聚会等活动。

以色列卫生部6日公布数据显示，该国当天新增确诊病例1640例，累计确诊79559例，累计死亡576例。以色列国家新冠项目负责人龙尼·加姆祖6日表示，现阶段以色列没有封锁计划，但如果在接下来的两周内感染率没有下降的趋势，则有可能采取新的限制措施。

摩洛哥卫生部6日发布数据显示，该国过去24小时内新增新冠确诊病例1144例，累计确诊29644例，累计死亡449例。摩洛哥政府6日宣布，考虑到近期疫情发展迅速，全国公共卫生紧急状态将延长至9月10日。摩政府强调，民众外出时不佩戴口罩将被罚款。

也有一些国家的疫情出现了缓解趋势。

沙特阿拉伯卫生部6日宣布，该国新增确诊病例1402例，累计确诊284226例，累计死亡3055例。沙特卫生部发言人穆罕默德·阿里6日表示，沙特新冠重症病例数量在过去两周内下降了12%，现在情况有所好转，这得益于大力实施的预防措施。

科威特卫生部6日发布数据显示，科威特新增确诊病例620例，累计确诊70045例，累计死亡469例。科卫生部当天表示，自从进入复工复产第三阶段以来，疫情发展出现一些积极迹象，每日新增确诊、新增死亡以及重症病例数量相对稳定，与3个月前相比在医院接受治疗的病例数也出现了下降。目前，接触感染仍是病例增加的主要原因，仍需采取更多的预防措施。

阿曼6日新增确诊病例427例，累计确诊80713例，累计死亡492例。阿曼卫生部6日在官网发文表示，阿曼的新冠疫情正在呈现减缓趋势。

还有一些国家6日公布的累计确诊病例数为：伊朗320117例，土耳其237265例，伊拉克140603例，卡塔尔112092例，埃及95006例，巴林42889例。（执笔记者聂云鹏；参与记者：李碧念、吴丹妮、郑思远、王峰、冀泽、李良勇、陈霖、王薇、苏小坡、陈斌杰、郑一晗、张淼、杨元勇、熊思浩、涂一帆、黄灵、陈文仙、尚昊）

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