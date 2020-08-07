记者观察：中非友好需警惕"眼红者"挑拨

人民网约翰内斯堡8月7日电（王磊）1991年时任外交部长钱其琛访非，中非友好交往的历史佳话由此开启。近30年来，无论中国取得怎样的发展成就，都始终将自己的命运同非洲国家紧密相连。患难见真情，新冠肺炎疫情下，中非关系经历多方考验变得更为紧密，但也要警惕“眼红者”从中挑拨。

中非携手抗疫共克时艰

截至东部非洲时间8月6日22时，非洲疾控中心数据显示非洲地区累计新冠肺炎确诊病例达996018例，逼近100万人。非洲国家社会基础薄弱，随着疫情长期持续，非洲国家已明显陷入经济困境，面临粮食危机人口也比去年同期增长10%。

中国没有忘记疫情之初非洲国家对中国的帮助。疫情下半场，中国在保证自身经济发展不耽误的情况下已向50多个非洲国家和非盟交付了大量医疗援助物资，专门派出了5个医疗专家组，以真金白银的实际行动再次向国际社会彰显了构建人类卫生健康共同体和中非命运共同体的理念与担当。

在非中资企业也纷纷行动，积极支援当地社区。刚刚过去的曼德拉月，在南非北开普省进行项目建设的国电龙源穆里洛风电项目先后向社区累计捐款、捐物近67万兰特，显著改善了当地社区的生活条件。

亚吉铁路是埃塞俄比亚和吉布提两国间的运输动脉，由中国铁建中土集团和中国中铁联营体负责运营维护。疫情影响，亚吉铁路全力克服困难，从今年5月开始，保障每天开行2对货运列车，运送当地急需的防疫物资。与此同时，响应埃塞俄比亚农业部门的请求，亚吉铁路帮助当地运输了6万多吨粮食、7万多吨化肥等农业物资，在疫情防控期间有力保障了当地农业生产和民生需求，被当地民众称为“关键时刻的‘生命线’”。

中国积极参与非洲建设

资金和基础设施短缺是非洲发展长期面临的主要瓶颈。在地区和国家内部无法提供资金支持的背景下，国际融资成为非洲国家的现实选择。根据非洲开发银行统计，非洲每年基础设施需求约1300亿至1700亿美元，其中资金缺口为680亿至1080亿美元。

根据约翰斯·霍普金斯大学的“中非研究倡议”（CARI），2000年至2017年间，中国向54个非洲国家提供了约1430亿美元的贷款。中非项目（CAP）的联合创始人埃里克·奥兰德说，尽管美国也开始向非洲国家发放贷款，但其数额和贷款条款无法与中国相比。而且当前美国政府正面临历史性的财政赤字，没有政治意愿向非洲贷款数十亿美元来资助非洲的铁路、公路和港口建设。

在今年6月份中非团结抗疫特别峰会上，中国提出将提前于年内开工建设非洲疾控中心总部等一系列务实举措。7月27日，中国商务部与非盟委员会共同举办援非盟非洲疾病预防控制中心总部（一期）项目实施协议网上签约仪式，非盟委员会社会事务委员阿米拉在签约仪式上表示，非盟高度重视非洲疾控中心项目，期待这一中非友谊和团结协作的又一标志性建筑早日动工建设。

近日，在中国完成8个多月的培训后，亚吉铁路首批34名埃塞俄比亚籍电力机车司机顺利结业归国。埃塞俄比亚交通部长达格莫维蒂在社交媒体账号上专门表示祝贺：“毕业生们，你们将肩负起推进铁路运营的重大责任，埃塞铁路事业的未来就在你们手中。”在铁路建设及运营期间，中国企业已经培训当地员工超过2万人次，成为促进当地发展的重要力量。

维克森林大学助理教授琳娜·本阿卜杜拉在她的新书中指出，中国人花费大量的时间和资源，通过专业培训、技能培训和社交网络，与非洲人民建立社会联系。尽管这些方面很难量化，但越来越多的证据表明，知识共享让中国和非洲的联系更为紧密。

中非友好需警惕“眼红者”

中非关系近30年来的快速发展招致了某些把非洲视为自身势力范围的西方媒体和政客的忌妒、不满甚至攻击，各方挑战接踵出现，舆情环境日益严峻。

非洲媒体自身具有多元性以及被反对党等影响和操控的复杂性。近年来，随着自媒体和社交媒体的迅速发展，非洲舆论场更是风云变幻，一些媒体受抓眼球和拼流量驱动，对所谓“负面新闻”更是青睐有加。非洲媒体的多元性和复杂性再加上西方在非洲的传统影响力，对中非友好面临的舆情环境变得极为复杂。

7月28日，姆贝基非洲领导力学院研究员谭哲理发表评论文章，认为中国为南非摆脱贫困指明道路。谭哲理说，美英等西方国家一直抱怨中国的经济模式，但他们不明白的是，政府并不控制中国的市场力量。相反，中国政府通过健全的政策和有力的立法为企业提供指导。政府放宽了关键行业的准入条款，旨在为那些能够提高人民生活水平的领域增加价值。

近日，尼日利亚政府希望向中国贷款进行本国铁路现代化建设的新闻就受到不同媒体和机构的歪曲。尼日利亚交通部长罗蒂米·阿马奇不得不在各种场合向民众解释中国提供的贷款条件是何等优越。8月4日，阿马奇在接受当地电视台采访时表示，“人们问我为什么不向除中国以外的其他国家贷款，因为除了中国没有人有意愿、或者有能力贷款给我们！”

中非友好的维系与建设既需要重视硬实力的塑造，也需要重视软实力的提升，即经济支持与文化舆论建设并重。在帮助非洲人民经济社会稳定发展的同时，营造互信共享、相互理解、友好和谐的文化底色。避免中国支援非洲的初衷和举措，成为西方社会破坏中非友好的舆论工具。

(责编：张信凤、杨牧)