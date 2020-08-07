新华社里斯本8月6日电 综述：新冠疫情反弹 欧洲谨慎重启旅游业

新华社记者

旅游业是欧洲各国的支柱产业之一。在欧盟，旅游业贡献了GDP（国内生产总值）的约10%，提供约12%的就业岗位。但受新冠疫情冲击，上半年欧洲旅游业经营惨淡，各国政府原本寄希望于夏季暑期重启旅游业，但近期大多数国家疫情出现反弹苗头，重启步伐不得不更加谨慎。

据世界卫生组织6日下午公布的最新数据，欧洲地区过去24小时新增新冠确诊病例25178例，累计确诊3477225例。

西班牙疫情近日出现反弹，根据西卫生部6日发布的数据，截至当日14时，该国单日新增确诊病例数达到1683例，累计确诊病例309855例。

罗马尼亚新增确诊病例继续走高。罗官方6日公布的统计显示，过去24小时新增确诊病例达1345例，新增死亡45例，该国累计确诊病例数达到57895例。

法国卫生总署5日宣布，过去24小时法国新增确诊病例1695例，为5月30日以来的新高。当前，法国仍有294个活跃的聚集性感染暴发点，在夏季假期，病毒传播依然活跃。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所6日公布的新冠疫情数据显示，截至当地时间6日0时德国单日新增确诊病例1045例，是5月7日以来首次破千。

近期，瑞士每日新增病例数大多在100例以上。瑞士内政部长阿兰·贝尔塞6日接受媒体采访时称，近两周瑞士疫情增长情况令人担忧，民众自律性有所下降，未来疫情形势面临很大不确定性。

爱尔兰疫情形势近期反复明显。据爱尔兰卫生部6日晚宣布，过去8天爱尔兰新增确诊病例累计达431例，与此前相比新增病例数明显增加。爱尔兰总理米歇尔·马丁4日晚宣布，该国原定在8月10日开始的第四阶段解禁计划因近期国内外新冠病例数上升将推迟实施。

意大利卫生部长斯佩兰扎6日表示，几周以来意大利疫情一直处于较为平稳的阶段，然而“战斗尚未结束……虽然意大利已经摆脱风暴，但仍未到达安全港”。

为控制疫情反弹势头，欧洲各国政府对重启旅游业态度谨慎，采取了各种旅行限制措施。

据“瑞士资讯”网6日报道，为更好控制疫情，瑞士政府决定从8日起严控申根区以外国家人员入境。

芬兰政府6日决定，从10日起恢复对荷兰、比利时和安道尔的旅行限制，因为这几个国家的新冠病例数据超过了芬兰之前所设定的开放标准。芬兰在7月中旬放宽了对来自17个欧洲国家游客的旅行限制，但上周由于疫情原因又恢复了对奥地利、斯洛文尼亚和瑞士的旅行限制。

奥地利外交部6日重新对西班牙发出旅行警告，且要求从10日起，来自西班牙的人员必须持有核酸检测阴性证明才能入境。

德国联邦卫生部长施潘6日宣布，将从8日起强制要求所有从疫情高风险地区入境德国的人员进行病毒检测。根据新规，这些旅客必须在入境前48小时内或入境后72小时内接受检测，在出具检测阴性结果之前，需要接受隔离。

在西班牙著名旅游胜地加那利群岛，新冠疫情对当地旅游业造成严重影响。据西班牙国家统计局日前发布的一项数据，6月份加那利群岛共迎来2201名外国游客，同比减少约99.8%。当地政府近日与保险公司联合出台一项“新冠旅行险”，承诺为游客负担在当地旅行期间因感染新冠病毒而可能产生的所有费用，以进一步促进旅游业重启。（执笔记者：赵丹亮；参与记者：陈俊侠、和苗、朱昊晨、徐永春、于涛、左为、林惠芬、张琪、于帅帅、李洁、谢宇智）

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