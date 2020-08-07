人民网北京8月7日电（记者李欣怡）8月4日—6日，2020施耐德电气创新峰会举行。本次会议以“创赢·数字化未来”为主题，同时开展线上和线下论坛，邀请了经济学家、行业意见领袖、生态合作伙伴和分析师等60余位嘉宾就宏观经济动态、企业升级转型之路、数字化转型的机遇挑战等热点话题展开讨论。

新冠肺炎疫情对全球经济造成一定冲击，各国纷纷出台刺激政策。对此，中国人民大学国际关系学院教授金灿荣表示：“疫情导致全球资本市场、货物贸易、服务贸易市场经历较大的波动。复杂的外部环境将对中国经济提出两大挑战，一是如何维持贸易增长，二是如何保护中国在全球产业链中的地位。”中国发展研究基金会副理事长刘世锦认为，面对复杂的外部经济形势，打通经济内循环，维护新增长点十分重要。他指出，数字经济将为中国经济发展带来新的竞争优势，引领发展方式转型。“实体经济的数字化，将能全方位赋能产业的资源配置、创新研发等每个环节，为实体经济带来新的前景。”刘世锦表示。

疫情期间，线上经济呈现逆势增长态势，许多企业发现数字化转型的新机遇。当前，中国经济逐步恢复，推进以技术驱动的新基建发展，进一步夯实了数字经济基础。在4日举行的“圆桌论坛：数字化转型下的朋友圈”活动中，施耐德电气高级副总裁、战略与发展部中国区负责人熊宜、清华大学经济管理学院副院长陈煜波、亚信集团高级副总裁祝刚、明略科技集团副总裁、创新及制造负责人明暄晖共同探讨了企业如何在进行数字化转型过程中搭建“朋友圈”，打造数字化生态系统，发挥协同效应，帮助企业实现合作共赢。

陈煜波认为，疫情加速了全球数字化转型，搭建朋友圈的意义在于促进数字产业链上下游对接，将数据作为新的关键生产要素，打通数据的价值链的闭环。

图为清华大学经济管理学院副院长陈煜波在“圆桌论坛：数字化转型下的朋友圈”活动上分享观点

祝刚表示，数字化转型是生产机制的变化，能否给企业带来效益，取决于具体场景。能否成功经营数据是企业成功数字化转型的关键要素，企业需要加强数据处理能力，才能更加顺畅地实现数字化转型。

想达到数字化转型的最大效益，需要上下游企业加强协同合作，打造共同发展的生态系统。熊宜认为，数字化转型将实现数字行业的横纵双向整合，既包括从咨询、设计到应用环节的纵向数据整合，也包括企业项目的横向全生命周期的运营维护。打通横纵双向链条，可以为环节中每一个企业提供完善的数字服务。

图为施耐德电气高级副总裁、战略与发展部中国区负责人熊宜在“圆桌论坛：数字化转型下的朋友圈”活动上发言

明暄晖认为，搭建数字“朋友圈”可以弥补企业数字化转型中的短板。以铁路行业为例，通过对线路、桥梁、隧道等关键设备状态等上游数据的整合分析，可以更快、更精准地形成决策建议，指导下游维修保护工作。

企业在实现数字化的过程中也会遇到潜在困难。陈煜波表示，数字化转型是企业的战略和组织架构的问题，涉及方方面面，不能仅凭某一个环节的数字化实现。

祝刚认为，打造数字生态系统的目的是分享数据，其背后是分享知识、资源和理解。在产业互联网时代，企业间的数字化的资产应当作为一种资源共享，用来进行社会化服务。数字生态系统的良性运转需要数字化作业流程很自如的衔接，最终提升社会运转效益。

展望未来，明暄晖表示，随着数字化转型深入，价值链的各个环节间的分工会越来越细。传统制造业在数字化转型的趋势下，将有更多来自于不同行业、上下游及在价值链上不同环节的企业参与进来，共同打造开放、合作、共赢的智能制造生态圈。

当前，中国经济逐步迈入高质量发展阶段，企业更加追求可持续发展。数字化转型在推动可持续发展、提升社会运转效率和节约资源等方面大有可为。施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正表示：“施耐德电气一直致力于打造和强化内生的本土能力，与中国协同共赢。我们希望继续与朋友圈伙伴紧密合作，助力中国企业的数字化转型，在推进经济运行恢复的同时促进有责任的增长。”

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