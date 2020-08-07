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哈萨克斯坦新增980例新冠肺炎确诊病例 1424例不明病理肺炎病例

2020年08月07日14:12  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹8月7日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，8月6日，哈全国新增980例新冠肺炎确诊病例，其中包括502例无症状病毒携带者。此外，当天全国各个医疗机构新登记了1424例不明病理肺炎病例和18例由该病导致的死亡病例。

统计数据显示，截至当地时间8月7日11时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例已达96922例，康复70680例，死亡1058例。8月1日以来，哈萨克斯坦共登记11008例具有新冠肺炎临床症状，但实验室病毒检测结果呈阴性的不明病理肺炎病例，死亡120例。

需要注意的是，哈卫生部部长阿列克谢·崔此前曾对媒体表示，今年1月1日至7月15日，哈萨克斯坦全国共登记了234187例肺炎病例和3327例肺炎死亡病例。由于8月初开始实施的新的不明病理肺炎病例统计办法不具有追溯力，因此，此前的疫情数据未被计入新的统计结果。

另据哈劳动与居民社会保障部发布的消息，截至8月7日，哈全国已有超过222万人领取了本轮隔离期的失业救济金。8月份的救济金发放工作仍在继续。据悉，7月17日，哈总统托卡耶夫宣布，将向因为隔离措施失去收入来源的哈公民发放每人每月42500坚戈（约合102美元）的补助，该笔费用从国家社会保险基金中支出。

(责编：张信凤、杨牧)
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