人民网>>国际

国际观察：大国之间应加强信息空间的全球治理 

【阿尔及利亚】法伊萨

2020年08月07日13:55  来源：人民网-国际频道
 

近日，英国政府作出禁止中国企业参与其5G网络建设的决定，中国外交部对此表示强烈反对并指出，英国在没有任何确凿证据的情况下，以莫须有的风险为借口配合美国，歧视、排挤中国企业，这一决定将会严重损害中英合作的互信基础。中方认为，这不是一家企业、一个产业的问题，而是英方将商业和技术问题高度政治化的问题。这一决定动摇了中国对英国市场保持开放、公平和非歧视的信心。

华为是通讯领域在海外享有高知名度的中国企业之一。然而，美国认为，华为致力于垄断5G技术市场，并且有可能暗中协助中国政府，收集有关西方人民、政府及其他组织的信息。因此，美国政府不断向其盟友施压，力图将华为排除在各国5G承建商名单外，并威胁称，各国不得选用“未经美国认证通过的公司”，否则，美国将降低与该国的信息交流水平。

在全球范围内，美国挑起了包括信息战、贸易战等诸多对抗形态。究其本质，均为利用当前危机，批准通过某些大型项目并破坏其他项目。

近年来，美国扩大了其国家安全战略利益范围，将网络空间和太空视作其信息时代战略利益的新维度，并奉行先发制人、进攻性政策，旨在寻求其全面主导地位。美国国际政治观察家大卫·罗斯科夫说：“信息技术正在改变世界面貌。作为世界上唯一的信息超级大国，美国认为自己理应掌握全球信息基础设施发展趋势，并掌控信息流量。然而，中美两国信息力量对比悬殊，这使得美国所谓的中国威胁与中国面临的美国威胁并不对等。”

自中美建交以来，双方战略互信缺失问题仍未解决。布鲁金斯学会的中国事务专家肯尼斯·李伯塔尔指出，尽管中美之间对话不断，但两国的政策制定者仍对彼此抱有疑虑。美国亚太地区倾向于遏制中国，这加剧了两国间的猜疑。美国认为，美自身的传统军事优势可能会使其21世纪潜在的敌人愈发倾向于使用不对等的方式对抗美国。

为阻止中国信息技术发展，美国实行了技术垄断政策，造成了中美两国在网络空间、信息空间领域巨大的技术鸿沟。总体来看，中国处于劣势地位。

在美国的全球安全战略中，中国一直是其关注焦点，但是，美国对中国能力的评估更多侧重于“概率”而非经研究推出的“结论”，因此，这一评估包含了过多主观臆测。

二十一世纪以来，美国在传统空间、网络空间、信息空间等领域具有相当优势，其目标极为明确：扩大并保持与潜在高科技竞争对手间的差距。

笔者认为，以网络空间和太空为核心的信息空间是全人类共同的财富。应深化该领域国际合作，在全球信息社会中建立良好体系。作为世界上两个最大的经济体，中美两国在这些领域的合作将加强对信息空间的全球治理，消除世界面临的安全风险。

（作者系中国事务和国际问题专家，现供职于人民网阿拉伯文频道，实习生杨婉莹编译）

(责编：张信凤、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved