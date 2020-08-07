国际观察：大国之间应加强信息空间的全球治理 

近日，英国政府作出禁止中国企业参与其5G网络建设的决定，中国外交部对此表示强烈反对并指出，英国在没有任何确凿证据的情况下，以莫须有的风险为借口配合美国，歧视、排挤中国企业，这一决定将会严重损害中英合作的互信基础。中方认为，这不是一家企业、一个产业的问题，而是英方将商业和技术问题高度政治化的问题。这一决定动摇了中国对英国市场保持开放、公平和非歧视的信心。

华为是通讯领域在海外享有高知名度的中国企业之一。然而，美国认为，华为致力于垄断5G技术市场，并且有可能暗中协助中国政府，收集有关西方人民、政府及其他组织的信息。因此，美国政府不断向其盟友施压，力图将华为排除在各国5G承建商名单外，并威胁称，各国不得选用“未经美国认证通过的公司”，否则，美国将降低与该国的信息交流水平。

在全球范围内，美国挑起了包括信息战、贸易战等诸多对抗形态。究其本质，均为利用当前危机，批准通过某些大型项目并破坏其他项目。

近年来，美国扩大了其国家安全战略利益范围，将网络空间和太空视作其信息时代战略利益的新维度，并奉行先发制人、进攻性政策，旨在寻求其全面主导地位。美国国际政治观察家大卫·罗斯科夫说：“信息技术正在改变世界面貌。作为世界上唯一的信息超级大国，美国认为自己理应掌握全球信息基础设施发展趋势，并掌控信息流量。然而，中美两国信息力量对比悬殊，这使得美国所谓的中国威胁与中国面临的美国威胁并不对等。”

自中美建交以来，双方战略互信缺失问题仍未解决。布鲁金斯学会的中国事务专家肯尼斯·李伯塔尔指出，尽管中美之间对话不断，但两国的政策制定者仍对彼此抱有疑虑。美国亚太地区倾向于遏制中国，这加剧了两国间的猜疑。美国认为，美自身的传统军事优势可能会使其21世纪潜在的敌人愈发倾向于使用不对等的方式对抗美国。

为阻止中国信息技术发展，美国实行了技术垄断政策，造成了中美两国在网络空间、信息空间领域巨大的技术鸿沟。总体来看，中国处于劣势地位。

在美国的全球安全战略中，中国一直是其关注焦点，但是，美国对中国能力的评估更多侧重于“概率”而非经研究推出的“结论”，因此，这一评估包含了过多主观臆测。

二十一世纪以来，美国在传统空间、网络空间、信息空间等领域具有相当优势，其目标极为明确：扩大并保持与潜在高科技竞争对手间的差距。

笔者认为，以网络空间和太空为核心的信息空间是全人类共同的财富。应深化该领域国际合作，在全球信息社会中建立良好体系。作为世界上两个最大的经济体，中美两国在这些领域的合作将加强对信息空间的全球治理，消除世界面临的安全风险。

（作者系中国事务和国际问题专家，现供职于人民网阿拉伯文频道，实习生杨婉莹编译）

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