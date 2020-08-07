瑞士联邦副主席：中瑞在教育领域合作空间巨大

图为瑞士联邦副主席兼经济、教研部长居伊·帕默林

人民网北京8月7日电（施维 【德】穆勒）随着中国经济产业升级和结构调整不断加快，各行各业对技术型人才的需求更加迫切，职业教育的重要性愈发凸显。职业教育是培养产业技术人才的教育，也是提升就业、服务民生的教育。全球大部分国家都实行了职业教育，并建立了健全的教育机制。

瑞士作为全球最具人才竞争力的国家之一，以“瑞士制造”闻名世界。该国发达的教育体系，特别是职业教育制度，被认为是成功的秘诀。今年正值中瑞建交70周年，人民网日前对瑞士联邦副主席兼经济、教研部长居伊·帕默林进行了专访。帕默林详细介绍了瑞士职业教育的成功经验和中瑞两国在该领域的交流合作情况。

有“含金量”的职教体系

在瑞士，职业教育与基础教育具有同等重要的地位。瑞士的职教体系采取“以市场需求为导向”的策略，致力于帮助学生获得从事某项职业所需的能力和技术。瑞士的高中职业教育普遍实行“双轨制”模式，既注重以课堂为基础的教学，也强调学生到企业接受“学徒制”的带薪实习。帕默林认为，这种双轨制模式不仅为企业带来了直接可观的回报，也为劳动力市场提供了大量的人才储备。

在帕默林看来，职业教育并不是学生被“淘汰”后的无奈选择。相反，每年有超过三分之二的瑞士学生选择了职业教育。接受职业教育的毕业生在工作岗位上会受到尊重和重视，也都有不错的薪资。

在瑞士的教育体系中，职业教育和普通教育有着各自完整的体系，不过两者之间衔接紧密，并没有硬性壁垒。学生可以根据自身情况和兴趣随时改变既有的教育类型，选择十分灵活。职业教育体系的学生不仅有机会升入更高层次的职业学校学习实践技能，还可以通过一定的渠道进入综合性大学学习。帕默林介绍，这种教育“立交桥模式”具有开放性，能够满足瑞士对人才多样化的需要。

“行政企校”分工明确、各司其职

在瑞士，联邦、州政府、企业和培训学校构成了职教体系的三个主体，三者之间合作密切。瑞士联邦政府和州政府主要负责制定相关教育标准，并提供政策和资金上的支持；企业作为市场主体，在职业教育中起主导作用；职业培训学校与大部分企业合作紧密，保证培养出来的学生能够符合企业要求。

帕默林说，当今的就业环境始终面临着经济、技术和社会方面的转型。得益于理论与实践的紧密结合，职业培训能够十分灵活地对上述变化做出反应。为了满足未来对专业技术人员的需求，联邦政府鼓励企业和学校发展创新性项目，并为之提供相应的资金保障。

中瑞在教育领域合作空间很大

帕默林表示，中瑞两国在教育方面的合作越来越广泛，而且合作空间巨大。早在2012年，两国就签署了《中瑞高等教育合作备忘录》，并开始在教育领域开展学术、研究及人员的交流。2017年9月，两国签署了《中瑞职业教育与培训合作备忘录》，这是两国在科教领域达成的重要合作成果之一。同时，双方定期举办中瑞教育政策对话活动，为两国在职业教育领域提供了一个直接交流和科学对话的平台。

两国高校在教育、科研与创新领域的交流也日益频繁。每年中方会派代表团访问瑞士，与瑞士职业学校之间开展合作交流。瑞士的双轨制职业教育体系凭借它的魅力，吸引了众多中国教育机构在职业教育领域与其展开合作。

帕默林最后谈到，第46届世界技能大赛将于明年在上海举行，瑞士将会积极派员参赛。瑞方乐于与中方继续深化职业技术领域的交流和科学对话。

(责编：张信凤、刘洁妍)