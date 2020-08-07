谭德塞：希望美国政府重新考虑退出世卫组织决定

新华社日内瓦8月6日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞6日在日内瓦表示，面对持续蔓延的新冠疫情，国际社会应该团结协作、共同努力，希望美国政府重新考虑退出世卫组织决定。

谭德塞当天在世卫组织总部举行的记者会上说，现在是共同协作、对抗疫情的时刻。“小小的、不可见的新冠病毒威胁整个世界，我们需要从过往和当下中吸取教训，并共同构建未来。”

谭德塞表示，希望美国政府重新考虑退出世卫组织决定，如果美方认为世卫组织存在问题，世卫组织对任何形式评估都持开放态度，美方并无必要采取退出的方式。

按照谭德塞的说法，美方目前仍在“积极参与”世卫组织会议，与世卫组织保持“密切沟通”。他希望美方与世卫组织关系“回归正常”。

“如果世界仍处于分裂状态，我们将无法战胜新冠疫情。”谭德塞强调，我们需要一个和睦的世界，而一个和睦的世界需要大国间的合作和团结，希望大国在推动世界团结方面发挥应有作用。

美国政府7月6日正式通知联合国秘书长古特雷斯，称美国将于明年7月退出世卫组织。根据美国加入世卫组织时的条件，正式退出世卫组织需提前一年提出申请，并完全履行有关财政义务。

美国总统特朗普于5月29日称，鉴于世卫组织拒绝执行美方要求的改革，美国将终止与世卫组织关系，并将本该向该组织缴纳的会费调配至别处。此举招致国际社会和美国国内强烈批评，认为特朗普是为政府应对疫情不力转嫁责任，将破坏国际公共卫生合作。

美国是全球累计新冠确诊病例和死亡病例最高的国家。据约翰斯·霍普金斯大学统计，截至美东时间6日20时（北京时间7日8时），美国累计新冠确诊病例超过487万，死亡病例接近16万。

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