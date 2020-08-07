为新时代中俄关系传递正能量

2020年8月4日，在扎哈罗夫离任的老朋友聚会上，俄罗斯驻华大使杰尼索夫、上合组织秘书长诺罗夫、李辉大使等发言，对其两度在上合秘书处（曾任副秘书长、顾问）所做的大量工作予以高度评价，并希望他回国后继续为双方民间友好交流做出积极贡献。

为加强俄中民间友好工作，经商杰尼索夫大使同意，特决定在莫斯科设立中俄老朋友俱乐部分部，并任命扎哈罗夫为分部主任，具体负责相关组织联络事宜。

中俄老朋友俱乐部于2006年在北京成立，创始人为俄罗斯特命全权大使莫伊谢耶夫，戴秉国、田曾佩、杰尼索夫为荣誉会员。双方成员均为中苏关系正常化或建立中俄战略伙伴关系做出过贡献的老外交官。2016年，在中俄友好、和平与发展委员会和两国外交部的支持下，在老朋友俱乐部的基础上成立了中俄老朋友理事会，双方各有十多名成员，多为资深驻外大使。

中俄双方外交官，都是数十年来风雨同舟的老战友、老伙伴、老朋友。从上世纪70年代中苏边界谈判，80年代“电影渠道”、两国关系正常化磋商、中苏高级会晤，中苏关系到中俄关系的历史性过渡，90年代领导人访问以及“桑拿外交”，到新世纪倡议老朋友俱乐部，正式成立中俄老朋友理事会，并于2018年在北京联合召开首届全会，相互间的默契信任和真挚情谊历久弥新。

在中俄友好、和平与发展委员会秘书处和杰尼索夫大使的大力支持、指导下，我们不仅每年定期聚会叙旧，而且继续以各种方式，包括建言献策、时评发声、著书立说，满腔热忱地为新时代中俄关系传递正能量。同时，我们也热切期待新朋友加盟，共同致力于“薪火相传，世代友好” 的大业。

(责编：张信凤、杨牧)