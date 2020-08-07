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中企承建安哥拉卡宾达水厂部分管道入户通水

2020年08月07日09:15  来源：人民网-国际频道
 
安哥拉卡宾达的村民在新启用的取水点打水。
安哥拉卡宾达的村民在新启用的取水点打水。

人民网约翰内斯堡8月5日电 （记者万宇、柳志）安哥拉卡宾达消息：当地时间8月5日，中国铁建二十局集团承建的安哥拉卡宾达供水项目顺利实现DN90管道入户通水目标。

卡宾达供水项目为工程总承包合同的中国贷款项目，是安哥拉目前在建最大的供水工程，建设工期23个月，合同金额1.2亿美元，包含供水主管道，取水设施，水净化设施，储水池，水试验室以及供水管网等工程。供水管道安装覆盖卡宾达省92%人口居住区域，建成后当地60万人将直接受益。

在今年境外新冠疫情暴发期间，工程建设人员先后克服安哥拉政府疫情紧急隔离状态、施工人员紧缺、材料设备购买渠道不通畅等困难，企业内部紧急调配人员、设备材料，确保工程正常推进，于今年5月30日实现通水调试。截止目前，16.6公里DN400、18公里DN300实现管道通水、DN90管道实现入户通水。DN90覆盖卡宾达地区西芬布、萨萨绍2个村落，近5000居民可在7个取水点获得干净的自来水。

据项目负责人介绍，该项目计划于今年10月底开始验收移交，12月底完成全部入户连接和水表安装，正式投入使用。

安哥拉卡宾达的村民在新启用的取水点打水。
安哥拉卡宾达的村民在新启用的取水点打水。
(责编：刘洁妍、杨牧)
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