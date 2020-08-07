人民网>>国际

贝鲁特爆炸冲击黎巴嫩粮食储备

2020年08月07日08:35  来源：新华网
 

　　黎巴嫩经济和贸易部长拉乌尔·尼迈5日说，首都贝鲁特港口区前一天发生的爆炸摧毁一座大型储备粮粮仓，目前全国储备的粮食仅够维持不到一个月。

　　多家媒体报道，这座粮仓的最大存储量为大约12万吨。尼迈告诉路透社记者，如果要确保黎巴嫩国内粮食安全，储备粮至少需要能够维持3个月，但目前“勉强够维持一个月”。

　　不过，尼迈同时强调，黎巴嫩“没有面包或面粉危机”，“我们有足够储备，（运粮）船正在路上，可以满足黎巴嫩长期（粮食）需求”。他同时披露，爆炸发生时，被毁粮仓内仅有大约1.5万吨粮食。

　　黎巴嫩国家通讯社5日援引尼迈的话报道，储存在这座粮仓中的所有粮食“已经受到污染”，无法食用。不过，尼迈强调，黎巴嫩当前有足够小麦满足民众需求，将进口更多粮食。

　　经济和贸易部一名不愿公开姓名的官员告诉黎巴嫩媒体，政府已经让4艘运载共计2.5万吨面粉的船转往第二大城市的黎波里的港口。

　　的黎波里距离贝鲁特大约70公里，有黎巴嫩第二大港口。的黎波里港口官员艾哈迈德·塔梅尔说，的黎波里港口与贝鲁特港口不同，没有可以用于储存粮食的设施，不过可以将粮食转运至大约2公里外的若干座仓库。

　　贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，截至5日造成100多人死亡，超过4000人受伤。视频画面显示，据信为粮仓的一栋白色大楼遭爆炸冲击，建筑物部分受损，大量粮食散落在周围，不过大楼没有坍塌。

　　美联社援引美国农业部数据报道，黎巴嫩所需大约80%的小麦需要进口，被毁的粮仓估计能够储存全国大约85%的储备粮。

　　爆炸发生后，多国向黎巴嫩伸出援手，包括运送人道主义援助物资。只是，贝鲁特港口是黎巴嫩进口物资的主要门户，在爆炸后运营几乎完全瘫痪。

　　爆炸原因仍在调查。包括总统和总理在内，多名黎巴嫩官员提及，大约2700吨硝酸铵自2014年起便存放在贝鲁特港口区仓库内。

　　贝鲁特省省长马尔万·阿布德5日告诉媒体记者，爆炸导致超过20万人无家可归，当地政府正向他们提供食物、水和临时住所。

　　阿布德披露，一份2014年的安全文件警告，首都可能出现爆炸，因为大量易爆炸物以“不安全”的方式储存。他同时说，大约10名消防队员在救火时殉职，爆炸造成的经济损失估计在30亿至50亿美元之间。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved