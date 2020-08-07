贝鲁特爆炸冲击黎巴嫩粮食储备

黎巴嫩经济和贸易部长拉乌尔·尼迈5日说，首都贝鲁特港口区前一天发生的爆炸摧毁一座大型储备粮粮仓，目前全国储备的粮食仅够维持不到一个月。

多家媒体报道，这座粮仓的最大存储量为大约12万吨。尼迈告诉路透社记者，如果要确保黎巴嫩国内粮食安全，储备粮至少需要能够维持3个月，但目前“勉强够维持一个月”。

不过，尼迈同时强调，黎巴嫩“没有面包或面粉危机”，“我们有足够储备，（运粮）船正在路上，可以满足黎巴嫩长期（粮食）需求”。他同时披露，爆炸发生时，被毁粮仓内仅有大约1.5万吨粮食。

黎巴嫩国家通讯社5日援引尼迈的话报道，储存在这座粮仓中的所有粮食“已经受到污染”，无法食用。不过，尼迈强调，黎巴嫩当前有足够小麦满足民众需求，将进口更多粮食。

经济和贸易部一名不愿公开姓名的官员告诉黎巴嫩媒体，政府已经让4艘运载共计2.5万吨面粉的船转往第二大城市的黎波里的港口。

的黎波里距离贝鲁特大约70公里，有黎巴嫩第二大港口。的黎波里港口官员艾哈迈德·塔梅尔说，的黎波里港口与贝鲁特港口不同，没有可以用于储存粮食的设施，不过可以将粮食转运至大约2公里外的若干座仓库。

贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，截至5日造成100多人死亡，超过4000人受伤。视频画面显示，据信为粮仓的一栋白色大楼遭爆炸冲击，建筑物部分受损，大量粮食散落在周围，不过大楼没有坍塌。

美联社援引美国农业部数据报道，黎巴嫩所需大约80%的小麦需要进口，被毁的粮仓估计能够储存全国大约85%的储备粮。

爆炸发生后，多国向黎巴嫩伸出援手，包括运送人道主义援助物资。只是，贝鲁特港口是黎巴嫩进口物资的主要门户，在爆炸后运营几乎完全瘫痪。

爆炸原因仍在调查。包括总统和总理在内，多名黎巴嫩官员提及，大约2700吨硝酸铵自2014年起便存放在贝鲁特港口区仓库内。

贝鲁特省省长马尔万·阿布德5日告诉媒体记者，爆炸导致超过20万人无家可归，当地政府正向他们提供食物、水和临时住所。

阿布德披露，一份2014年的安全文件警告，首都可能出现爆炸，因为大量易爆炸物以“不安全”的方式储存。他同时说，大约10名消防队员在救火时殉职，爆炸造成的经济损失估计在30亿至50亿美元之间。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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