美国日均新冠检测量不增反减

原标题：=

美联社一项最新调查发现，尽管美国新冠疫情丝毫没有缓解趋势，日均检测量不但没有增加，反而减少，这主要是因为检测“不给力”，需要等待数天甚至数周才能出结果，民众因而丧失耐心。

调查显示，过去两周，美国全国新冠检测量减少3.6%，减至日均75万人次，22个州的日均检测量出现下降趋势，其中包括亚拉巴马州、密西西比州、密苏里州等阳性率居高不下、疫情有所抬头的州。

在艾奥瓦州，卫生官员注意到，尽管检测试剂供应充足，但民众检测的热情不高。该州的检测率近两周掉了20%。

民众不愿意检测事出有因。南卡罗来纳州纽贝里居民杰西卡·穆尔告诉记者，她7月在一家私营实验室做检测，结果检测样本“被搞丢了”，后来又到州政府设立的一个临时采集点去做检测，看到排队等待的汽车长龙后，果断掉头离开。

穆尔说：“没人愿意在南卡的酷暑下等两个小时，就为了做个检测，尤其是没有任何症状的人。”

劳拉·舒马赫申请到佛罗里达州奥兰多一处“得来速”检测点的名额，她和丈夫按照排号时间等了快一个小时也没轮到。得知检测结果最早要5天后才能取后，两人无奈离开，放弃检测，因为他们第二天要出远门。

检测速度“不给力”使得穆尔和舒马赫牢骚满满，也让研究人员动了改变检测方式的念头。一些人提议，应该广泛使用抗原检测。

抗原检测在流感检测中被广泛使用。检测借助能锁定病毒特有蛋白质（抗原）的物质，发现患者样本中所含的病毒。采集样本可以是唾液，也可以是鼻拭子。

这种检测方式可当场出结果，快速便利，而且易于操作。哈佛全球卫生研究所研究人员向联邦政府提议，向全民发放唾液试纸，让他们在家中自行检测。

研究人员说，普及这种检测方式，难点不在技术层面，而在监管层面。由于准确度较低，误检比例高，美国卫生部门不推荐这种检测方式。

美联社报道，监管部门要求检测准确度必须在80%以上，大部分抗原检测达不到这个要求。

美国食品和药物管理局目前只批准两款抗原检测试剂上市，这两款产品均需要在专业医护人员协助下采集样本，而且只能在医院的专业设备上检测。如果有疑似症状的检测者结果呈阴性，必须再做一次核酸检测，以降低假阴性风险。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)