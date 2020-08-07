中国代表：坚持多边主义合力应对恐怖主义和有组织犯罪威胁

新华社联合国8月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军6日表示，应坚持多边主义，加强国际合作，合力应对恐怖主义和有组织犯罪威胁。

张军在联合国安理会当天举行的恐怖主义与有组织犯罪关联问题高级别公开辩论会上表示，当前恐怖主义与有组织犯罪合流并相互渗透，对国际和平与安全构成严重威胁。国际社会应加强各层面合作，交流情报信息，共享成功经验，采取切实行动，有效打击恐怖主义和有组织犯罪，共同维护国际和平与安全。反恐应遵循《联合国宪章》宗旨和原则，尊重联合国的中心协调作用，坚持统一标准。反恐行动必须尊重当事国主权、独立和领土完整。应采取全面切实措施应对恐怖组织与有组织犯罪集团之间在贩卖武器、人口、毒品、文化艺术品及自然资源和野生动物非法贸易等领域的勾联，避免合法商业企业、非营利组织等机构被滥用。

张军指出，应加强国际及区域合作与协调，形成合力，有效打击恐怖主义和有组织犯罪。为应对不断演变的挑战，在新冠疫情期间和疫情之后，继续弘扬多边主义并加强国际合作至关重要。国际社会应积极支持区域和次区域组织发挥重要作用。中方支持联合国反恐办公室、安理会反恐执行局、毒罪办、国际刑警组织等相关机构与各区域组织加强协调，根据各自授权开展工作，发挥专业优势。

张军强调，应进一步支持会员国的国内行动，加强能力建设以应对恐怖主义和有组织犯罪的突出挑战。国际社会应根据不同区域的安全局势和历史文化特点，切实帮助会员国尤其是发展中国家加强边防、海关、缉毒、司法等部门执法能力。有效打击恐怖融资、网络恐怖主义等非法活动，切断恐怖主义和有组织犯罪之间的关联。支持会员国采取去极端化措施，加强预防并阻止有组织犯罪集团诉诸极端和恐怖手段。

张军表示，面对恐怖主义威胁，国际社会必须保持团结。恐怖主义无好坏之分，反恐必须反对双重标准和政治化。中国始终站在多边主义一边，站在国际正义一边。中国坚决落实所有联合国反恐相关决议，积极参与全球及地区反恐合作。中国作为《联合国打击跨国有组织犯罪公约》缔约国，通过立法、执法、司法等多重措施积极履行公约义务。中方将继续与国际社会、特别是发展中国家包括非洲国家就反恐和打击跨国有组织犯罪问题开展双多边交流和能力建设合作，继续向联合国反恐事业提供政治和财政支持，共同维护国际和平与稳定。

(责编：于洋、刘洁妍)