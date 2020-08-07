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国际社会积极向黎巴嫩提供援助

2020年08月07日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　本报开罗8月6日电  （记者周輖、黄培昭）贝鲁特消息：黎巴嫩卫生部长哈桑5日表示，贝鲁特港口区爆炸死亡人数已增至137人，超过5000人受伤，目前仍有数十人失踪。国际社会对爆炸死难者表示哀悼，多国提出向黎巴嫩提供援助。

　　爆炸事件发生后，中国赴黎巴嫩维和医疗分队已携带医护物资为贝鲁特提供救助。中国国家国际发展合作署新闻发言人田林表示，中国政府于5日启动人道主义援助应急响应机制，将根据黎方急需，尽快向黎政府提供紧急人道主义援助，帮助黎方开展伤者救治和流离失所者安置等工作。

　　欧盟委员会5日发表声明，欧盟正紧急协调部署100名急救人员、救援车辆、搜救犬以及相应物资。截至6日，荷兰、捷克、希腊已确定参加此次救援行动。法国总统马克龙6日抵达贝鲁特对黎巴嫩进行访问，访问团队中包括55名救灾人员以及医疗物资。

　　阿盟秘书长盖特5日表示将在未来几日访问黎巴嫩，协调阿拉伯国家的援助行动。伊拉克总理卡迪米做出指示，将迅速组建一支医疗队为黎巴嫩提供紧急援助。卡塔尔、约旦将派遣人员、携带物资和设备前往黎巴嫩组建临时野战医院，救治伤者。

　　此外，世界卫生组织、红十字会与红新月会国际联合会等正组织向黎巴嫩运送40吨医疗用品，包括注射器、绷带和手术服等。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月07日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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