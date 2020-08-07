阿根廷与国际债权人达成债务重组协议

当地时间8月4日，阿根廷经济部发布公告称，政府与三大主要债权人达成了总额近700亿美元的债务重组协议。协议调整了部分重组后债务的付款日期，但不增加阿根廷需承担本金和利息的总额。当地媒体报道说，约有六成债权人已表示接受最新的债务重组方案，将于本月首先启动阿根廷在美国发行债券的债务重组。

今年4月，阿根廷政府正式启动了债务重组谈判。其间，阿政府宣布无力支付一笔总额约5亿美元的债券利息，在30天宽限期后，理论上构成“技术性违约”。由于与债权人在债券折价率和延长还款期限等核心问题上存在较大分歧，谈判多次延期。7月初，阿根廷政府第六次宣布延长谈判期限，直至当地时间8月4日。

此次债务重组协议的达成，将大幅缓解阿根廷政府的债务压力。阿根廷总统费尔南德斯4日表示，达成债务重组协议有利于阿根廷尽快走出因新冠肺炎疫情而加剧的经济危机，将在今后10年中减轻约330亿美元政府债务，让政府有更多财力开展各领域建设，实现国家经济和社会中长期的可持续发展。

金融市场对债务协议达成迅速做出积极反应。阿根廷国内汇市股市及阿主要企业在美国发行的股票指数持续上扬，阿根廷本币比索止住颓势，对美元汇率略有升值。国际市场对阿根廷信心反弹。根据摩根大通银行发布的国家风险指数报告，阿根廷国家风险指数4日降至今年以来的最低值。

阿根廷经济学家古斯塔沃·内法认为，债务重组协议为阿根廷走出“技术性违约”困境提供了条件，有利于消除短期内金融市场的不确定性，提升宏观经济稳定性，推动阿根廷外汇储备水平逐步恢复，意味着国际信贷市场仍对阿根廷敞开大门。

“政府通过改变付款条件等方式保持了债务的可持续性，避免了阿根廷陷入借新债补旧债的恶性循环。”阿根廷经济学家纳塔利娅·莫蒂尔表示，阿根廷债务压力的缓解，将重振国际金融市场对阿经济的信心，有助于摆脱私人投资不断下降、资本逐渐外逃的困境，让阿根廷更深程度地融入国际资本市场。

分析认为，协议的达成可有效遏制阿根廷本国的通货膨胀和货币贬值，稳定商品和服务价格，对保障阿国内经济可持续发展起到重要作用。莫蒂尔表示，政府在宏观政策调控中获得了更多空间，有利于推行新一轮经济改革，但阿根廷经济要重回正轨，必须进行结构性改革。

多数阿根廷经济专家认为，目前阿根廷金融体系仍然十分脆弱，疫情对经济的打击超出预期。与国外达成债务重组协议只是第一步，阿根廷未来还需面对国际货币基金组织的到期债务，仍要继续与其磋商相关债务问题，恢复投资市场信心面临不小的挑战。

（本报布宜诺斯艾利斯8月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 16 版）

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