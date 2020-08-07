全球电影行业缓慢开启复苏（国际视点）

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全球电影行业正释放复苏信号，多国电影院线陆续重新开业，部分电影制作项目开始重启。业界人士指出，受严格的防疫要求和流媒体异军突起的影响，全球电影行业或将面临新一轮洗牌和重组，“线下+线上”观影融合新趋势日益受到青睐。

在不久前举行的欧洲电影展上，电影院经营者和电影发行公司估计，今年全球票房至少将下跌200亿美元。一家电影市场研究公司的最新研究报告显示，新冠肺炎疫情带来的不确定性，将导致今年北美地区票房收入减少一半以上。亚洲的情况也是如此。标准普尔全球市场情报公司和美国奥普斯数据公司的数据显示，今年第一季度亚太地区的电影院票房收入同比下降了87.7%。随着一些国家疫情形势趋缓，多国电影院线正陆续重新开业，电影制作项目也在加速复工。

院线陆续重新开业

作为全球最大的电影市场之一，中国国内院线复工首周全国累计票房就已经破亿元人民币。德国《明星》周刊报道称，“中国电影院复工给全球电影业释放积极的信号，是一大利好消息”。

日前在沪揭幕的第二十三届上海国际电影节，提振了全球电影行业信心。作为电影节的官方活动，第七届全球电影产业链发展论坛以“后疫情时代：剧变中的全球电影产业”为主题。参与讨论的IMAX公司首席执行官理查德·葛尔方表示，“当他们（观众）可以回来的时候，我觉得回流的人数很快会越来越多，因为他们会怀念自己熟悉的观影方式。”

韩国电影振兴委员会近日发布的一份报告显示，虽然上半年观影人次同比减少超过七成，但从5月初小长假开始，观影人数逐步呈现恢复趋势。随着疫情逐渐趋稳，韩国部分中断拍摄的项目开始重启。泰国电影拍摄公司也在遵守防疫规定的前提下，5月起被允许复工。8月1日起，泰国进一步放宽防疫政策，允许包括电影制作人在内的五类外国访客和移民工人入境。

虽然电影院陆续开张，但要恢复往日运营状态并不容易。在停业了100多天后，马来西亚的电影院于7月1日恢复开放。尽管没有新片上映，许多观众仍然选择重返影院。马来西亚MBO影院负责人表示，电影票的售出率正缓慢提升，平均上座率大约在15%到25%之间。该负责人承认，如何在新常态下获取顾客的信任，以及怎样解决疫情带来的新影片匮乏问题，对他们来说都是严峻的挑战。

扶持措施相继出台

受到严格的防疫要求影响，作为上游产业的电影拍摄和制作公司拍摄成本增加，而且跨国拍摄和交流困难重重。法国电影、视听与多媒体工业联合会此前发布的预估报告显示，从3月中旬到年底，法国影视制作公司活动营业额平均将下降48%。由于票房收入锐减，亚洲许多电影制作公司也面临资金流挑战。据泰国《曼谷邮报》报道，由于国际航班限令，外国电影拍摄一度无法在泰国等东南亚国家进行，该行业曾给当地提供了大量就业机会和收入。

面对疫情影响，多国政府通过不同方式扶持电影产业发展。法国已向电影及动画行业提供了3.2亿欧元的援助，电影公司在获得国家援助的同时，还可以申请延迟缴税，并获得政府担保的过渡性贷款。韩国政府提出了针对电影产业的扶持政策，包括减少企业税收和向电影产业投入紧急扶持预算，用于补贴推迟上映电影的一部分制作费和发行费，以及部分电影从业人员的培训费等。

与此同时，电影行业链各环节的从业者也在“抱团取暖”。例如在法国，法国UGC院线就向月卡会员返还了会费。在法国电影院重新开放时，Canal+电视台停放电影以示对院线复苏的支持。“政府需要认真倾听电影从业者的声音后做出相关判断，让电影从业者能够在更加稳定的环境中工作，从而创作出更好的作品。”韩国文化观光研究院研究员金圭璨说。

以戛纳国际电影节为代表的大型电影节也在创新电影市场交易形式。由37个成员组成的欧洲电影促进会疫情期间成立了专门的“危机委员会”，商讨可行的“线上市场计划”，最大程度减少电影市场交易损失。在2020年上海国际电影电视节上创新举办的“国际影视云市场”，有700多家展商参与，数量多于往年，其中境外展商占比约50%。华纳兄弟、索尼、派拉蒙、环球影业等好莱坞巨头纷纷在第一时间报名注册。戛纳电影节艺术总监蒂埃里·弗雷莫认为，这是“旨在支持国际电影产业并为专业人士提供帮助”的全新方式。

行业发展呈现新趋势

近日，在法国巴黎，一场盛大的水上观影活动为民众带来不少乐趣。人们搭上最多可容纳6人的电动船，在塞纳河上免费观赏2018年的法国喜剧片《大浴场》。“经过几个月的封禁措施后，我们通过这种形式来告诉人们，在‘世界电影之都’巴黎，影院已经重新开放了。”活动主办方之一法国MK2电影院首席执行官伊莱沙·卡尔米茨说。

观众的观影习惯正在悄然发生改变。水上电影院、汽车影院等观影形式正在获得生机。泰国Major影院近日举办免费汽车影院活动，电影票在15分钟内一抢而光。沃尔玛最近宣布，正计划将其在美国的160个停车场改造成为汽车影院。

流媒体也正成为电影院发展的一个新趋势。据统计，今年1月20日至4月11日期间，在马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和新加坡，观众花在移动设备上的在线流媒体视频总时长增加了60%。有专家分析，电影院和视频网站的博弈，或将为电影行业带来结构性调整。

“以奈飞为代表的视频网站用户数量猛增，体现出该领域的巨大发展潜力。”法国电影院全国联合会总代表马克—奥利维尔·塞巴格表示。不过，在金圭璨看来，电影院所具备的社交属性和沉浸式体验，是流媒体无法取代的，但在面对视频网站的冲击时，如何提供差异化服务、维持影院的新鲜度、让受众拥有绝对不同于在家观影体验等问题，值得从业者思考。

“线下+线上”的融合新趋势，正在受到越来越多影业公司的青睐。今年4月，环球影业选择用视频点播的形式发行了一部新电影，结果上映三周就成功收回成本。环球集团首席执行官杰夫·希尔受访时说：“这证明了视频点播模式的生命力。就算在影院重开后，我们也希望通过线上和线下两种模式上映电影。”

（本报巴黎、曼谷、首尔、北京8月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 16 版）

(责编：岳弘彬)