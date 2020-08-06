外籍购房者连年递增 韩国或出新政课重税

人民网首尔8月6日电（杨晓娜） 据韩联社报道，韩国在野党相关人士此前对外国人在韩购房存在投机目的的可能性表示担忧。韩国政府表示，将密切关注这一问题，也将在必要时制定相关政策进行管控。

韩国京畿道某小区公寓群。 裴埈基 摄

韩国会提议加收重税 旨在严防外籍投机购房者

韩国国会企划财政委员会成员、共同民主党议员郑日荣提交韩国地方税法的修订案，目的是防止外国人在韩国投机购房。修订案的主要内容为：“外国人在韩国购房后，如6个月以上未实际居住且无正当理由，需被加收20%的购置税。”

根据韩国现行法律，外籍购房者只需按照房产交易金额缴纳购置税，未受到国籍或是否实际居住等因素制约。然而，韩国人在购房时，受到贷款比例、债务偿还比率及资金筹集计划书提交等规定的限制。这些规定反而不用于外籍购房者。这引起了韩国民众的不满，被称为“逆歧视（歧视本国人）”。

外籍购房者连年递增 韩国税厅开展调查

8月3日，韩国国税厅发布数据，2017年至今年5月，2.3219万名外国人在韩共购买公寓住房2.3167套，总交易额达到7.67兆韩元（约合449.3亿元人民币）。其中，2017年至2019年的交易量分别为5308笔、6974笔、7371笔 ，呈逐年递增趋势。购买公寓住房的外国人中，中国籍和美国籍购房者居多，各占58.6%和18.5%。

韩国鉴定院统计数据显示，今年6月，外国人在韩持有的独门住宅、多户型群居楼、高层公寓楼及商用办公楼等房产的成交量为2090笔，是2006年以来最高值。

目前，1036名外国人在韩国持多套房产（两套及以上）。其中，三分之一业主未实际入住。韩国国税厅推测，这些房产很可能具有投机性质，已于8月3日对42名持有多套房产的外国人进行了税务调查。

韩国政府表示，将针对国会提出的相关法案修订意见进行讨论，并从政治角度，研讨该立法是否会违背相关国际条约。

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