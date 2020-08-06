原标题：越来越多的新疆果蔬飘香国际

新华社乌鲁木齐8月6日电（记者孙少雄）眼下正值新疆瓜果飘香之季，越来越多的时令水果和蔬菜凭借当地口岸优势，保质保鲜，远销中亚和欧洲国家。

记者从霍尔果斯海关了解到，今年1至6月霍尔果斯口岸共出口果蔬3.89万吨，其中6月单月地产果蔬占出口总量近九成，主要出口至哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、白俄罗斯等国家。

新疆地产果蔬出口的种类也愈加丰富，由最初的苹果、葡萄、辣椒、西红柿等传统品种，扩大到油桃、西梅、洋葱等10余种，出口势头持续向好。

霍尔果斯金亿国际贸易集团（公司）副总经理于欢介绍，由于目标市场对果蔬进口要求严、门槛高，企业对果蔬品质全程把控。目前正当季的地产油桃早上从地里采摘，经过快速通关手续后，下午就能搭载冷藏运输车顺利出境。

霍尔果斯海关监管一科工作人员于瑞成表示，作为口岸出口果蔬监管部门，工作人员指导企业做好果园、包装厂和口岸仓储库的注册登记，并联合地方农林部门开展出口水果疫病监测，不断完善从种植、包装到出口的闭合链条和追溯机制，确保出口水果质量安全、符合标准。

此外，在果蔬出口环节，当地海关、边检等职能部门协同配合，建立农副产品快速通关“绿色通道”，确保果蔬车辆优先验放出境，缩短运输时间。

(责编：燕勐、杨牧)