贝鲁特千疮百孔 亦闪耀人性光辉

黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，给当地造成了灾难性的损失。然而，灾难无情人有情。爆炸发生后，黎巴嫩涌现了很多感人的故事，一个个闪耀着人性光辉的瞬间令人们动容。不仅给遭受重创后的黎巴嫩人以鼓舞和感动，也让世人们看到了黎巴嫩人的善良与坚韧。

女护士勇救三婴儿：用我臂弯 护你们周全

8月4日，贝鲁特一家受损的医院中，一名女护士紧紧地抱着怀中的三名婴儿。看起来，婴儿们在她的怀中十分安稳，似乎并未受到爆炸的影响。

近两日，这张照片在阿拉伯各大网站上被广泛转发。网民们发帖称，该护士在贝鲁特一家医院工作。爆炸发生后，医院受损、停电。照片显示，女护士耳边放着电话听筒，似乎是在寻求帮助。

这位护士名叫帕梅拉?泽农。她在接受黎巴嫩媒体采访时讲述了自己的故事：“我当时手中抱着三个新生儿，带着他们下了四层楼梯。我用双手抱好他们，生怕他们滑落到地上受伤。我当时什么都没想，只想带他们从那里出去。”

灾难发生后，勇敢的女护士用她的臂弯为这三名婴儿撑起一片安全的天。

父爱如山：“你决不会死的！”

这两日，一段视频也被众多阿拉伯媒体转载。视频记录了一个黎巴嫩家庭中的孩子在目睹爆炸时的巨大恐慌，以及勇敢的父亲对孩子的爱与守护。

视频显示，孩子透过窗户看到港口区腾起的滚滚浓烟，高喊“爆炸了，爆炸了!”下一秒，大爆炸发生，震碎的玻璃袭来。孩子惊恐万分，失声痛哭，大喊：“我不想死！我不想死！”

视频画面剧烈摇晃，一片混乱。只听得父亲一面努力保护家人，一面用坚定的声音抚慰孩子说：“你决不会死的！”

爆炸的一刻，父亲的心中肯定也有恐惧。但在孩子的惊恐面前，他用他的勇气和担当带给孩子生的希望。

最后的合影

当地时间周三，在贝鲁特大爆炸中失踪的黎巴嫩消防队所拍摄的最后一张合影在社交媒体上曝光。该消防队由10人组成，于当地时间8月4日下午前往黎巴嫩首都贝鲁特港口区扑灭大火。然而，就在他们抵达的短短几分钟后，港口区发生了第二次剧烈爆炸，威力远远超过了第一次，十名消防队员以及他们所乘坐的两辆消防车全部不知所终。

这张“最后的合影”上有消防队的8名成员，尽管当时他们正要去执行救灾任务，但他们的脸上都挂着灿烂的微笑。

当地时间周三上午11点左右，救援队在废墟下发现了女消防队员萨哈尔?法里斯的遗体，而针对其他9名失踪消防员的搜寻工作还在继续。

生命脆弱亦顽强，为一条生命的延续而欢呼

当地时间周三，一段成功营救伤员的视频被网友分享到社交平台上，给人们带来了希望与慰藉。

视频中，一名从废墟下营救出来的伤员被救援人员抬走，人们聚集在一旁鼓掌并欢呼。这名伤员在爆炸发生后一直被困于坍塌的瓦砾之下，直到第二天被救援人员发现并成功营救。

据悉，贝鲁特大爆炸目前已造成100多人死亡，5000多人受伤，另外有上百人失踪，救援人员正在努力搜寻幸存者。

黎巴嫩青年自发上街清理废墟

尽管贝鲁特大爆炸给黎巴嫩人民带来了震惊、伤痛与愤怒，但是他们并没有放弃对生命的希望和对美好生活的追求。在贝鲁特，许多年轻志愿者自发地涌上街头，为受灾民众提供帮助，清理因爆炸产生的废墟与垃圾。一位26岁的黎巴嫩青年表示，所有人都不该袖手旁观，现在即使是一个简单的微笑都能帮助到他人。

编者的话

在灾难面前，人类是多么的渺小，面对遭受重创的城市和如烟消散的生命，我们怆然泪下。而在磨难面前，人类又是多么的坚强与团结，只要怀有生的信念，似乎一切艰难险阻最终都能迎刃而解。今天，我们看到的不是哭泣的贝鲁特，而是充满力量、闪耀着人性光辉的贝鲁特。泪水浇灌着希望的种子，希望贝鲁特很快能迎来崭新的春天。（王晶 法伊萨 实习生 邓纬琳）

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