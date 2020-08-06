原标题：日本人口连续11年下降

新华社东京8月6日电（记者刘春燕）日本总务省5日公布的人口调查报告显示，2019年日本人口下降数量及下降率均为1968年开始此项调查以来的最大降幅，连续11年下降。

报告显示，截至今年1月1日，日本人口比上年再降50.5万人，至1.2427亿人。同时，老龄化趋势进一步加剧。

数据显示，2019年新出生日本人口数量为86.6万人，创下新低；死亡人数为137.89万人，创下新高。日本全部47个都道府县中有44个人口下降，只有东京都、神奈川县和冲绳县人口增加。

从年龄段人口分布来看，0岁至14岁的低龄人口占比降至12.30%，15岁至64岁年龄人口占比降至59.29%，两项占比均呈持续下降趋势。65岁以上高龄人口占比则上升至28.41%，再创新高。

日本当地媒体分析，由于人口高龄化趋势加剧，日本未来面临的社会保障压力将持续加大。同时，要想维持经济增长，日本政府和企业不得不考虑继续延长退休年龄，创造条件让老年人参与工作。

本次调查结果显示，东京圈、名古屋圈、大阪圈三大都市圈人口连续多年占日本人口一半以上。有专家认为，尽管日本政府长期致力于增强地方活力和吸引力，但人口向东京聚集的趋势仍在延续。政府应该借疫情持续扩散、人们对分散居住的关注度增高之机，及时出台避免人口过度集中的有效对策。

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