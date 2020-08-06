人民网>>国际

日本人口连续11年下降

2020年08月06日19:02  来源：新华网
 
原标题：日本人口连续11年下降

　　新华社东京8月6日电（记者刘春燕）日本总务省5日公布的人口调查报告显示，2019年日本人口下降数量及下降率均为1968年开始此项调查以来的最大降幅，连续11年下降。

　　报告显示，截至今年1月1日，日本人口比上年再降50.5万人，至1.2427亿人。同时，老龄化趋势进一步加剧。

　　数据显示，2019年新出生日本人口数量为86.6万人，创下新低；死亡人数为137.89万人，创下新高。日本全部47个都道府县中有44个人口下降，只有东京都、神奈川县和冲绳县人口增加。

　　从年龄段人口分布来看，0岁至14岁的低龄人口占比降至12.30%，15岁至64岁年龄人口占比降至59.29%，两项占比均呈持续下降趋势。65岁以上高龄人口占比则上升至28.41%，再创新高。

　　日本当地媒体分析，由于人口高龄化趋势加剧，日本未来面临的社会保障压力将持续加大。同时，要想维持经济增长，日本政府和企业不得不考虑继续延长退休年龄，创造条件让老年人参与工作。

　　本次调查结果显示，东京圈、名古屋圈、大阪圈三大都市圈人口连续多年占日本人口一半以上。有专家认为，尽管日本政府长期致力于增强地方活力和吸引力，但人口向东京聚集的趋势仍在延续。政府应该借疫情持续扩散、人们对分散居住的关注度增高之机，及时出台避免人口过度集中的有效对策。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved