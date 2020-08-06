原标题：新华国际时评：横行霸道 祸乱世界——看清美“三无”政客真面目系列评论之四

新华社北京8月6日电 题：横行霸道 祸乱世界——看清美“三无”政客真面目系列评论之四

新华社记者郑汉根

许多美国人笃信的《圣经》说：“若是能行，总要尽力与众人和睦”。但是，美国国务卿蓬佩奥等一小撮造谣抹黑无底线、为政荒谬无下限、搞乱世界无极限的“三无”政客们，对这样的箴言却置若罔闻。

“三无”政客们践踏国际规则。为一己政治私利，他们践踏国际法底线。他们以“人权”“民主”等名义，肆意干涉他国内政，以莫须有理由蛮横要求他国限期关闭驻美领事馆。他们在伊朗、古巴、国际刑事法院等问题以及“北溪-2”等项目上，频繁实施“长臂管辖”，实施制裁或以制裁相威胁，损害别国正当合法权益，在国际上招致广泛不满和反对。

“三无”政客们危害全球合作。中美关系事关全球福祉，当前几乎所有全球性挑战，都离不开作为世界最大发达国家的美国和最大发展中国家的中国开展协调合作。但蓬佩奥等“三无”政客们，肆意破坏中美关系，逼迫他国选边站队，让国际社会广泛担忧美方煽动对抗的恶果。他们竭力推行单边主义，给全球各领域合作增添重重阻碍，成为现行国际秩序的最大破坏者。

“三无”政客们阻碍全球发展。他们向全球持续放出贸易保护主义之“毒”，胁迫一些国家签订带有极具排他性的经贸协定，破坏全球经济一体化。他们频频向他国挥舞关税大棒，危害自由贸易秩序。他们滥用国家安全名义，疯狂打压在5G等领域具有竞争力的他国企业，阻碍世界科技合作和发展。他们处心积虑制造“脱钩”，蓄意破坏全球产业链、供应链。他们的政治私心促使美国疫情愈演愈烈，给世界抗疫和全球经济复苏造成巨大拖累。

“三无”政客们威胁世界和平。他们公然违背美国政府在南海主权问题上不持立场的公开承诺，蓄意挑动领土海洋争端，破坏地区国家共同维护南海地区和平稳定的努力。他们悍然退出国际社会付出长期艰苦努力达成的伊核协议，令中东局势更加不宁。他们接连退出《中导条约》《开放天空条约》等国际条约，令国际军控和裁军体制受到严重挑战，不断给国际安全增添不稳定因素。

“美国优先”正在让全球受害。“三无”政客们妄图制造所谓“新冷战”，把世界重新推入动荡与分裂。敦促他们改弦更张的国际呼声日渐高涨。西班牙《国家报》发表评论要求美政客“停止损害国际秩序、威胁世界繁荣愿景的行为”，英国天空新闻台报道说，美政府一些做法“不仅伤害世界，而且伤害自身”。

“三无”政客们的乱言与恶行，正在美国和国际上造成种种恶果。正是在他们的操弄下，美国疫情严重失控、社会撕裂加剧，美国的国际声誉直线下降；也正是在他们的操弄下，在全球范围内，动荡和纷争日趋增多，诸多领域合作遭遇重大阻碍，世界和平发展受到威胁。“三无”政客们大开历史倒车，必将受到历史的审判。

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