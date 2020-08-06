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综合消息：非洲新冠确诊病例逼近百万 疫情恐冲击非洲粮食安全

2020年08月06日16:40  来源：新华网
 

　　新华社开普敦8月5日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心5日数据显示，非洲累计新冠确诊病例超过98万例，累计死亡病例超过2.1万例，累计治愈超过65万例。非洲联盟委员会5日发出警告，新冠疫情对非洲的影响将是长期的，特别将严重冲击非洲的粮食安全。

　　非洲联盟委员会和平与安全委员切尔古5日发表声明称，新冠疫情对非洲的影响可能是长期的，疫情会造成非洲国家选举以及政治改革的延迟，造成贫困进一步加剧以及区域不安全因素进一步增加。疫情可能导致非洲有更多的人面临粮食安全问题。

　　作为非洲疫情最严重的国家，南非5日新增确诊8559例，累计确诊529877例，新增死亡414例，累计死亡9298例。南非卫生部说，豪登省自2日以来没有公布新增确诊病例，导致近几天南非日新增数字大幅下降。

　　冈比亚曾是非洲大陆新冠病毒感染率比较低的国家，但近来疫情在加剧蔓延。冈比亚卫生部5日称，在过去7天里，确诊病例数增加了60%以上。造成疫情蔓延的主要原因是人们放松了警惕，没有遵守防疫规定等。

　　赞比亚卫生部新闻发言人5日表示，过去一个月，赞比亚的新冠确诊率从1.8%升至25%。卫生部将进一步扩大检测范围，避免出现大规模社区传播。

　　莫桑比克总统纽西5日晚宣布，该国将从8日开始再次进入国家紧急状态，直至9月6日。未来工作基于两个原则：一是维持疫情防控措施，二是保障社会经济生活正常进行。据莫桑比克国家广播电台5日报道，莫桑比克国家投资银行已设立总额超2200万美元的纾困资金，以帮助国内受疫情影响的中小企业。

　　肯尼亚花卉协会首席执行官克莱门特·图莱齐5日说，随着肯尼亚恢复国际航班，鲜花出口有望恢复至疫情前水平。园艺业是肯尼亚的主要外汇来源之一，新冠疫情对该行业造成重创。（执笔记者：高原；参与记者：荆晶、聂祖国、王守宝、杨瑧、邢建桥、张改萍、许正、吴长伟、赵宇鹏、郑扬子）

(责编：于洋、刘洁妍)
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