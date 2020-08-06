乌兹别克斯坦驻华大使：乌中在数字经济领域合作前景广阔

图为乌兹别克斯坦驻华大使赛义多夫

人民网北京8月6日电 面对肆虐全球疫情，中国高度重视加强抗击疫情国际合作。乌兹别克斯坦驻华大使赛义多夫在接受记者专访时强调，疫情暴发以来，乌中两国高层保持密切沟通，携手抗疫。乌中两国在数字领域的合作前景广阔，各层面的频繁互动体现了乌中全面战略伙伴关系的高水平和两国人民间的深厚友谊。

赛义多夫说，今年以来，乌中在医疗、制药和公共卫生安全等领域保持密切沟通。4月，中国派出医疗队赴乌兹别克斯坦，对乌提供及时援助。6月，中乌传统医学中心在乌兹别克斯坦首都塔什干启动，这是中亚地区首个专门从事中医药研究的机构。不久前，乌兹别斯坦与中国医药企业会谈，双方有意在医药领域，特别是对乌兹别克斯坦草药加工和药物生产等方面开展合作。两国的频繁互动体现出巨大的合作潜力。

赛义多夫指出，乌兹别克斯坦支持抗击疫情国际合作。中国是乌方的重要合作伙伴，在疫情防控方面具有丰富经验。为有效抵御新冠疫情造成的冲击，两国相关部门应多措并举，协同配合，加强运输、海关、植物检疫等专业机构的合作，确保粮食、药品和医疗产品的供应。

赛义多夫称，确保地区经济社会稳定是落实“一带一路”倡议的重要条件。加强互联互通，寻求新的增长点已成为地区经济发展的关键因素。乌中在高科技、数字经济和农业创新等领域的合作将为双方的经济合作提供新动力。此外，为实现经济结构的多样化转型和技术现代化，加强经贸、投资、新能源、节水和节能技术领域的合作也尤为重要。

赛义多夫介绍，乌兹别克斯坦支持“一带一路”框架下基础设施、运输、通信和能源项目建设。这些合作在《乌兹别克斯坦共和国至2021年发展行动战略》都有重点体现。乌中应打造地区交通运输多元联动体系。目前，连云港-兰州-喀什-伊尔克什坦-奥什-安集延的国际运输线路已经运行。今后应通过对这条国际走廊的升级改造，提高其运力。

大使认为，疫情对全球生产和供应链带来重大挑战，同时也加速社会生活、国际贸易等领域的数字化进程。信息技术在国际贸易领域的应用及电子商务的迅猛发展就是例证。疫情使线上举行双边和多边活动、会议、展会的形式成为新常态。“数字互联”已成为时代需要。

赛义多夫介绍，今年是乌兹别克斯坦科技、教育和数字经济发展年。国家批准实施《数字乌兹别克斯坦2030》国家战略构想。乌中两国在数字领域的合作前景广阔。近年来，中国积极推广数字技术，成为世界技术的引领者之一。中国发展数字经济的经验值得借鉴。中国在疫情防控中广泛运用数字技术，令人印象深刻。

中国和中亚国家关系源远流长，古“丝绸之路”曾经把双方紧密地联系在一起。赛义多夫指出，当前，加强地区公共卫生安全、便利化合作和消除贸易壁垒等问题是中国与中亚国家共同关心的议题。

“中国+中亚五国”机制将成为确保地区安全，促进地区发展，推进互利合作和制定切实可行措施的有效平台，为地区安全稳定繁荣做出贡献。乌兹别克斯坦愿同中国在双边、上合组织、“中国+中亚五国”等多边机制下开展紧密合作。（邓洁 实习生张晨光）

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