全球疫情简报：《柳叶刀》总编辑赞中国科学家果断负责应对疫情 朝鲜发动“全民斗争”对抗疫情

新华社北京8月6日电 5日全球疫情简报：《柳叶刀》总编辑赞中国科学家果断负责应对疫情 朝鲜发动“全民斗争”对抗疫情

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间5日10时（北京时间5日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加206709例，达到18354342例；死亡病例增加5116例，达到696147例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间6日7时32分，全球新冠确诊病例达18650322例，死亡病例为703320例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达4816509例，死亡病例为157854例。

新闻事件

朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》5日刊登的一篇评论文章指出，要在全国范围内以“全民斗争”大力开展新冠防疫战，贯彻落实劳动党政治局在该国报告首例疑似病例后召开的紧急扩大会议的决定，这是关乎国家和人民生命安全的重大事业。当前防疫事业中最大的敌人就是安逸的思想与懈怠。

澳大利亚联邦政府副首席医疗官迈克尔·基德5日说，截至当天中午，该国过去24小时内新增新冠死亡病例15例，创单日新增死亡病例数新高。新增死亡病例全部来自当前疫情最严重的维多利亚州。

据日本广播协会电视台统计，截至5日20时30分（北京时间5日19时30分），日本当日新增新冠确诊病例1343例，累计确诊42799例；新增死亡病例5例，累计死亡1028例。日本疫情近来出现反弹，8月以来仅有一天单日新增确诊病例低于1000例。

美国全国公共广播电台和益普索集团4日公布的一项联合民调显示，约三分之二的美国人认为美国新冠疫情应对情况不如其他国家。

涉华动态

英国知名医学期刊《柳叶刀》总编辑理查德·霍顿日前在英国《卫报》撰文说，在应对新冠疫情的过程中，中国科学家果断、负责地采取行动，保护人民健康。

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