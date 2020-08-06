新华社拉巴特8月5日电 综述：中摩携手抗击疫情

新华社记者陈斌杰

面对突如其来的新冠疫情，中国和摩洛哥虽远隔万里，仍携手合作，共同抗疫。

2月初，中国新冠疫情形势严峻，摩洛哥外贸银行获悉中国缺乏医疗物资后，立即通过中国国家开发银行（国开行）向湖北捐赠了15万只一次性医用口罩和90万只医用手套。

滴水之恩，当涌泉相报。一架从北京起飞、满载抗疫医疗物资的摩洛哥皇家航空公司客机5月14日傍晚降落在摩洛哥卡萨布兰卡国际机场，物资中包括国开行捐赠给摩洛哥政府的36台呼吸机，这批抗疫医疗物资第一时间被转运至摩卫生部。

国开行方面表示，当时摩洛哥正值疫情高发期，医疗物资相对缺乏，国开行立刻行动起来，紧急联系国内物资供应商，协助摩方解决燃眉之急。

这仅是两国携手抗疫的众多故事之一。

3月26日，中国同西亚北非地区国家举行视频会议，分享交流中国新冠肺炎疫情防控经验，包括叙利亚、黎巴嫩、土耳其、科威特在内的18个西亚北非地区国家的卫生专家和政府官员参会。摩洛哥卫生部官员贝雷福吉尔表示，中国高效的疫情防控举措有效遏制了新冠肺炎疫情蔓延，是值得学习的。

中国援摩医疗队总队长刘化驰表示，面对新冠疫情，援摩医疗队员们在做好个人防护的基础上，积极投入援摩临床工作中，援摩医疗队下辖的8支分队还与当地卫生部门和医院主动沟通，根据中国抗疫经验及当地实际条件，为他们提供疫情防控建议。

摩洛哥积极响应“一带一路”倡议，2018年12月摩洛哥签约成为亚洲基础设施投资银行成员国。摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，摩中携手抗疫的众多案例，证明两国合作领域正在“一带一路”框架下不断拓展。

摩中两国携手抗疫，拉近了两国人民的心理距离，为今后进一步加深双边合作打下了良好基础。

(责编：于洋、刘洁妍)