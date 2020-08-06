俄罗斯专家：美国强行收购TikTok是公然敲诈和侵吞他人财产

人民网莫斯科8月5日电（屈海齐、李明琪）美方近期对非美国企业的打压不断升级，美国总统特朗普公开表示，如抖音海外版TikTok拒绝出售其在美国的业务，则9月15日TikTok在美的业务将被强制关闭。目前，微软正在就收购TikTok与之进行谈判。连日来，美国政府恐吓在全美境内封禁TikTok并对其进行强行收购引发了大范围的国际关注。

俄中经贸合作中心主席谢尔盖·萨那科耶夫对记者表示，针对中国的TikTok公司破坏网络安全的指责适用于全球任何一家知名的社交网络公司。然而在保护本国公司的同时，美国却能够向中国公司发出并不合法的最后通牒。“令人厌烦的双重标准也已经成了“特朗普政府”的惯用策略，美国频频对中国做出不可思议的举动，已经不能引起人们的惊讶”，萨纳科耶夫谈到。

萨纳科耶夫补充说，这不仅是双重标准，更是不正当竞争。目前TikTok的处境与此前美国针对华为的举动如出一辙，都在被迫承受美方的不正当竞争。“美国总统要挟TikTok以极低的价格将自己的股份出售给美国微软公司违反了所有可以想到的国际规范及基本道德”。他表示，现存的全球化模式与西方国家创建的世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行等机构已经摇摇欲坠，而将这一切破坏掉的始作俑者正是美国。

“这早已不是现任美国政府第一次攻击中国的知名品牌”，俄罗斯内政外交专家特罗菲姆丘克表示，“强行收购TikTok就是公然敲诈和侵吞他人财产。通过这些法律及国际协约范围外的方式进行试探，美国无非是想要弄明白，在暂不动用武力的情况下，他们在挤压中国影响力的这条路上究竟能够走多远”。

特罗菲姆丘克认为，目前美国针对中方的攻击行为还没有形成一个完整的体系，显得混乱而缺乏规则。“可以说，美国政府目前还没有想好，是否真的值得彻底摧毁中美协议，以及这又将带来怎样的后果”。

据悉，截至今年4月，抖音海外版TikTok在美国的用户下载量为1.65亿次，约占其总人口的50%，美国是TikTok在海外的第二大市场，月活跃用户在3000万左右。

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